"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше "отличное сообщение"

Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в Twitter журналист издания Vox. Там видно, что буквально после подсказки журналиста американский лидер находит несколько слов "для польских друзей".

"Не хотите ли сказать что-то для Польши в связи с 80-й годовщиной этого события?" - спрашивает голос за кадром.

"У меня отличное сообщение для Польши – Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь, - после некоторой заминки отвечает Трамп. - Я просто хочу поздравить Польшу. Мы любим наших польских друзей".

Он также отметил, что Польша – "прекрасная страна с прекрасными людьми".

По этому поводу журналистка Юлия Витязева написала в своем микроблоге:

"Наконец-то Варшава получила то, ради чего затевала ритуальные танцы и строила из себя главную потерпевшую".

"Они празднуют начало войны, а мы окончание - Победу. Все на своих местах", - замечает пользователь @harmonicatu в комментариях.

"Хозяин назначил Польшу любимой женой", - саркастично пишет @Romeo54648198.