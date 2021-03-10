"Получи серый паспорт "негражданина": Жителей Донбасса предложили экзаменовать после "зачистки"

Родившаяся в Луганской области и живущая в Киеве писательница Елена Степовая составила план, которому нужно будет следовать после "зачистки" Донбасса. "Получи серый паспорт "негражданина", - призывает она. А потом людям придётся сдавать экзамены, чтобы доказать, что они украинцы.

Журналист и политолог из Луганска Владимир Карасёв рассказал о Елене Степовой, которую многие жители Украины, по его словам, считают "великой писательницей". Она известна своими русофобскими высказываниями, а сейчас составила целую методичку по зачистке населения и территорий Донбасса.

Степовая уверена: ВСУ при поддержке НАТО обязательно победят защитников Донбасса. После этого нужно будет принять ряд мер. Например, экспроприировать недвижимость и бизнес у всех, кто имеет на руках паспорта Донецкой и Луганской народных республик. Этих людей, а также тех, у кого есть российский паспорт, нужно под конвоем отвезти в Россию. Тем, кто в результате боёв за родные Донецк и Луганск пострадал и получил инвалидность, пенсию платить не надо.

В своей статье Карасёв приводит цитаты из методички Степовой. Там она прописала и алгоритм "украинизации населения". Первым делом нужно лишить гражданства РФ, ДНР и ЛНР всех тех, у кого оно есть.

"Пенсионер? Врач? Шахтёр? Электрик? Коммунальщик? Проверяем, не воевал ли? Если нет - получи серый паспорт "негражданина" с правом сдачи экзаменов", - предлагает писательница.

Такие же паспорта необходимо выдать достигшей совершеннолетия молодёжи. Экзамены, по мнению Степовой, должны сдать они все. Доказать, что хорошо знают украинский язык, историю и литературу. Только после этого им следует выдавать паспорт Незалежной.

Всех жителей ДНР и ЛНР также украинские спецслужбы обязаны тщательно проверить. Если им покажется, что человек вёл "антиукраинскую пропаганду во время российской оккупации", права сдавать экзамены лишат.

Кроме того, согласно методичке Степовой, все аккаунты жителей ОРДЛО, а именно так Украина называет ДНР и ЛНР - отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в соцсетях тоже должны быть проверены. Если там есть российская пропаганда или сказано что-то против официального Киева, право на получение украинского гражданства будет уменьшаться. Ещё желательно "пробить" всех по базе "Миротворца" и базам Службы безопасности Украины. Проверка на полиграфе тоже не помешает, продолжает рассказывать Карасёв о шагах, предложенных писательницей.

В начале статьи для портала News Front политолог восклицает: "Как же они нас ненавидят!" - говоря о таких людях, как Елена Степовая, то есть мечтающих о "зачистке" Донбасса. В конце публикации автор благодарит всех защитников ДНР и ЛНР и добровольцев, которые "спасли мирное население от геноцида бандеровцев".

"И вечная память павшим… Верим в Россию! Хотим домой!" - пишет в заключение Владимир Карасёв.