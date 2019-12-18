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"Получается, в Киеве был переворот?": Украинский политолог "прозрел" в прямом эфире у Соловьёва
18 декабря 2019, 08:39 • 112 • Политика
На передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" украинский политолог Василь Вакаров осознал в прямом эфире, что всё это время Донбасс защищался от Украины. "Получается, в Киеве был переворот?" - с удивлением осознал он.
Украинский политолог Василь Вакаров неожиданно для себя "прозрел" в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым". До него внезапно дошло, что последние пять лет Донбасс защищался от нападений Украины, а в 2014 году в Киеве произошёл военный переворот и к власти пришла хунта.
Поводом для внезапного прозрения послужило обсуждение новости о том, что экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин потребовал от Национального антикоррупционного бюро Украины расследовать преступления бывшего президента США Барака Обамы, его вице-президента Джо Байдена и экс-главы Украины Петра Порошенко. Речь идёт о событиях 2014 года, когда на Украине произошла насильственная смена власти.
Тогда украинский политолог поинтересовался, как же быть тем украинцам, которые всё это время верили, что был Майдан и "Революция Достоинства"? На это телеведущий ответил, что так же, как немцам, которые 9 мая 1945 года внезапно осознали, что они теперь антифашисты и люто ненавидят Гитлера.
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