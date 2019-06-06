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"Получается бандитский счётчик": В Сети "разнесли" инициативу ВС о бесконечном преследовании должников
06 июня 2019, 18:54 • 70 • Политика
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов. "В таком случае надо запретить налоговой начислять пени, иначе получается бандитский счётчик", - комментируют инициативу в соцсетях.
Верховный суд России предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Пользователи соцсетей резко отреагировали на "бандитскую" инициативу.
Напомним, что инициатива о бесконечном преследовании должников пока находится на стадии рассмотрения. Пока не известно, будет принято данное предложение или нет.
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