"Получается бандитский счётчик": В Сети "разнесли" инициативу ВС о бесконечном преследовании должников

Верховный суд России предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Пользователи соцсетей резко отреагировали на "бандитскую" инициативу.

"Теперь и у нас нельзя избежать налогов и смерти", - пишет @Ikfreiming, вспоминая известную американскую поговорку.

"В таком случае надо запретить налоговой начислять пени, иначе получается бандитский счётчик", - считает @Rumaleks.

"Нам нужны ваши денежки! Правительство России", - переводит предложение Верховного суда с юридического языка на обычный @vivulya.

"А это разве не противоречит конституции?" - задается вопросом по поводу скандальной инициативы ‏@nikitasmur.