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"Получается бандитский счётчик": В Сети "разнесли" инициативу ВС о бесконечном преследовании должников

06 июня 2019, 18:54  •  70 • Политика
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов. "В таком случае надо запретить налоговой начислять пени, иначе получается бандитский счётчик", - комментируют инициативу в соцсетях.
Верховный суд России предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Пользователи соцсетей резко отреагировали на "бандитскую" инициативу.
"Теперь и у нас нельзя избежать налогов и смерти", - пишет @Ikfreiming, вспоминая известную американскую поговорку.
"В таком случае надо запретить налоговой начислять пени, иначе получается бандитский счётчик", - считает @Rumaleks.
"Нам нужны ваши денежки! Правительство России", - переводит предложение Верховного суда с юридического языка на обычный @vivulya.
"А это разве не противоречит конституции?" - задается вопросом по поводу скандальной инициативы ‏@nikitasmur.
Напомним, что инициатива о бесконечном преследовании должников пока находится на стадии рассмотрения. Пока не известно, будет принято данное предложение или нет.

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