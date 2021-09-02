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"Получает оружие от Путина даром!": Польских читателей изумил ход Лукашенко
02 сентября 2021, 18:25 • 142 • Политика
Читатели издания Gazeta.pl не скрыли своих эмоций, узнав, что Белоруссия получит оружие "от Путина практически даром". "Как он это делает?" - недоумевает один из комментаторов.
Польских читателей изумил ход президента Белоруссии. Александр Лукашенко ранее объявил, что республика получит вооружение от России. Вдаваться в детали он не стал, однако указал, что, если понадобятся дополнительные закупки, они также будут осуществлены в России.
Кроме того, подчеркнул белорусский лидер, это будет современное вооружение.
Читатели Gazeta.pl не скрыли своего удивления. Комментатор под ником herr7 недоумевающе заметил: "Как он это делает?".
Он указал, что власти Польши вынуждены делать закупки у США, переплачивать, "а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром".
"Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?" - возмущённо добавил он.
Пользователь с ником element_antykapitalistyczny пояснил, что действия официального Минска логичны - раз Европа не хочет договариваться, то Минск будет договариваться с Москвой. А там, глядишь, и с Пекином.
"Кого это может удивлять?", - заметил он.
"Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику", - подчеркнул el. Commendante.
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