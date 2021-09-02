"Получает оружие от Путина даром!": Польских читателей изумил ход Лукашенко

Читатели издания Gazeta.pl не скрыли своих эмоций, узнав, что Белоруссия получит оружие "от Путина практически даром". "Как он это делает?" - недоумевает один из комментаторов.

Польских читателей изумил ход президента Белоруссии. Александр Лукашенко ранее объявил, что республика получит вооружение от России. Вдаваться в детали он не стал, однако указал, что, если понадобятся дополнительные закупки, они также будут осуществлены в России.

Кроме того, подчеркнул белорусский лидер, это будет современное вооружение.

Читатели Gazeta.pl не скрыли своего удивления. Комментатор под ником herr7 недоумевающе заметил: "Как он это делает?".

Он указал, что власти Польши вынуждены делать закупки у США, переплачивать, "а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром".

"Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?" - возмущённо добавил он.

Пользователь с ником element_antykapitalistyczny пояснил, что действия официального Минска логичны - раз Европа не хочет договариваться, то Минск будет договариваться с Москвой. А там, глядишь, и с Пекином.

"Кого это может удивлять?", - заметил он.

"Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику", - подчеркнул el. Commendante.