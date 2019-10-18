"Полстраны отдали": Миллиарды без веры не помогут возродить русский народ - Решетников

Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" два года назад проводило в Чечне конференцию о вкладе горцев в защиту Родины в Первую мировую войну, рассказал он.

"У нас очень активное чеченское отделение есть, при поддержке министра национальностей, много таких акций проводим в Чечне. И после конференции подошли ко мне несколько участников с чеченской стороны и говорят: можно один вопрос, прямой, пожалуйста? Скажите, когда русские будут жить как русские? Я говорю: а в чем дело? Ну как, говорит: для нас, для чеченцев, русский - это верующий, это хранитель семейных ценностей, это человек, который любит свой русский язык и говорит на нём, и человек, который не отдаст пяди земли своей врагу. Вы веру попрали, семью абортировали всей страной, язык у вас матерный и половину России потеряли. Жёстко, но очень правильно. Это же правда", - рассказал Решетников.

Говоря о народосбережении, нужно упоминать не только миллиарды, которые нужно вложить в поддержание многодетности в России, напомнил генерал.

"Но Святейший Патриарх, когда говорил, он же цифры эти опустил. Он сказал о главном - о духе, о вере. И он сказал о том, что Россия тысячелетиями, столетиями жила верой. И поэтому у нас были и дети, и внуки, и правнуки, и праправнуки. И нас были миллионы. И мы перегоняли всех. Рождались и рождались. Мы не говорим о вере на Соборе, в каком состоянии у нас это всё. Без веры ничего не будет, братья и сестры. У меня внук вот в Люксембурге родился, работала в посольстве дочь моя старшая. Да, мы почувствовали, какая там финансовая поддержка. Но нет демографического взрыва в Люксембурге и не будет. И во Франции нет. И нигде нет. А они неплохо зарабатывают", - отметил Решетников.

Генерал похвалил стратегию, разработанную его коллегой по собору Александром Галушкой, но отметил, что без веры, без возвращения к России такие планы не сработают.

"Россию всегда держала вера. Русский народ появился с православной верой. Как только мы её теряем - мы начинаем умирать, в духовном и прямом смысле этого слова. И ничего не поможет, если мы не будем возвращаться к нашим истокам, к нашей традиции, к нашему историческому наследию. Ничто не поможет, никакие вливания, никакие деньги. Если мы будем относиться к вере, нашей православной вере, как шестой там или седьмой пункт в разделе спорта, по телевидению, на тему церкви мельком что-то сказали и проехали, - у нас ничего не получится", - заявил Решетников.

Кроме того, задачи народосбережения не сводятся к рождаемости, подчеркнул он.

"Вот есть человек - а он уже не русский. Он не умер, он родился. Но он не русский. Нам мало примера Украины, карательных батальонов? Там кто воюет? 15 миллионов русских. Я, когда жил в Харькове, учился, у нас там 15-16 миллионов русских. Где они? Мы их потеряли. Нет народосбережения. Они живые. Они ещё и убивают. Они воюют против своих в Донбассе. Но уже не свои. Опять, почему? Веры нет. А вера держит", - подчеркнул генерал.

По словам Решетникова, русские появились с верой, с верой и возродятся, а без веры погибнут, какие бы меры для их сбережения ни предлагали.

"И нам сейчас надо говорить, как поддержать нашу Церковь. Что надо сделать, чтобы Церковь укреплялась на международной арене. Посмотрите, что получается с нашими соотечественниками, выехавшими за рубеж. Где они сейчас? Они все стремятся в Церковь, неважно, в Израиле, в ФРГ, в Германии, в Италии. Они все идут, общины растут. Люди понимают, что спасение их, как людей русских, только там, в храме. Наши общины за границей, церковные приходы растут, увеличиваются, усиливаются. Это нам ещё один знак. Поэтому, братья и сестры, будем поддерживать все идеи по материальной поддержке рождаемости. Но самое главное - возвращаемся к нашим традициям, возвращаемся к нашей вере. Как делают наши братья на Северном Кавказе. И это спасет Россию. Это спасет русский народ. А у русского народа великая миссия - нести свет Православия всему миру", - заключил своё выступление Решетников.