"Польская делегация была в ужасе": Бывший генсек НАТО рассказал о шутке Путина про альянс

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон рассказал о шутке президента России Владимира Путина про Североатлантический альянс, которая напугала дипломатов. "Польская делегация была в ужасе", - признался он.

Шутка прозвучала в 2000 году. Отношения между Россией и Западом тогда уже начали портиться из-за бомбардировки Югославии. И Робертсон рассчитывал исправить положение.

Как пишет Foreign Policy, Путин встретил генсека НАТО вполне радушно. Он заявил, что Россия готова сотрудничать с альянсом. Позже на первом заседании Совета Россия - НАТО Путин взял слово и предложил переименовать штаб-квартиру западного военного блока.

Он заметил, что Робертсон является генеральным секретарём НАТО, а также председателем Североатлантического совета, председателем Совета евроатлантического партнёрства и председателем Совета Россия - НАТО.

Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?

- пошутил президент России.

Автор FP отметил, что переводчик уловил игру слов и перевёл всё правильно. Эта шутка сильно напугала польских дипломатов, присутствующих на встрече.

Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, такая атмосфера была в то время,

- вспоминает Робертсон.

Отметим, что в современных реалиях шутка Путина получает двойной смысл. Если бы она была произнесена сегодня, то в ней можно было бы услышать насмешку над левым уклоном западной политики. В последние десятилетия США и Западная Европа всё больше склоняются в сторону левого либерализма. Многие политологи отмечают, что по большому счёту Запад идёт по коммунистическому пути (пусть и сильно искажённому), хотя ещё совсем недавно США и Европа вовсю боролись с "красной угрозой".