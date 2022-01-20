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"Польская делегация была в ужасе": Бывший генсек НАТО рассказал о шутке Путина про альянс

20 января 2022, 20:50  •  62 • Политика
Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон рассказал о шутке президента России Владимира Путина про Североатлантический альянс, которая напугала дипломатов. "Польская делегация была в ужасе", - признался он.
Шутка прозвучала в 2000 году. Отношения между Россией и Западом тогда уже начали портиться из-за бомбардировки Югославии. И Робертсон рассчитывал исправить положение.
Как пишет Foreign Policy, Путин встретил генсека НАТО вполне радушно. Он заявил, что Россия готова сотрудничать с альянсом. Позже на первом заседании Совета Россия - НАТО Путин взял слово и предложил переименовать штаб-квартиру западного военного блока.
Он заметил, что Робертсон является генеральным секретарём НАТО, а также председателем Североатлантического совета, председателем Совета евроатлантического партнёрства и председателем Совета Россия - НАТО.
Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?
- пошутил президент России.
Автор FP отметил, что переводчик уловил игру слов и перевёл всё правильно. Эта шутка сильно напугала польских дипломатов, присутствующих на встрече.
Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, такая атмосфера была в то время,
- вспоминает Робертсон.
Отметим, что в современных реалиях шутка Путина получает двойной смысл. Если бы она была произнесена сегодня, то в ней можно было бы услышать насмешку над левым уклоном западной политики. В последние десятилетия США и Западная Европа всё больше склоняются в сторону левого либерализма. Многие политологи отмечают, что по большому счёту Запад идёт по коммунистическому пути (пусть и сильно искажённому), хотя ещё совсем недавно США и Европа вовсю боролись с "красной угрозой".

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