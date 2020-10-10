"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы

Антимонопольное ведомство Польши наложило на "Газпром" штраф в размере 6,45 миллиарда евро в связи с нарушениями, якобы имеющими место в ходе строительства газопровода "Северный поток - 2". Однако в Варшаве упустили из вида один очень важный момент, считает политолог Александр Сосновский.

Речь идёт о претензиях Польши по поводу того, что "Газпром" не ответил на требования Варшавы представить документы о финансировании проекта. В российской компании отвечают на это тем, что польская сторона не представила обоснований для своего запроса.

Сосновский напоминает, что помимо российского "Газпрома" в проекте также участвует целый ряд крупных европейских компаний. В их числе немецкие фирмы Uniper, Wintershall, британско-голландский концерн Shell, французский концерн Engie и австрийский OMV.

Эти фирмы инвестировали в проект "Северный поток - 2" гигантские суммы и никогда не простят Польше недружественные шаги и нанесённый ущерб, - пишет политолог в своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".

Эксперт делает вывод: своими действиями Варшава создала проблемы, в первую очередь, самой себе.