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"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы
10 октября 2020, 10:00 • 445 • Политика
Польша выписала штраф "Газпрому" на 6,45 миллиарда евро за "Северный поток - 2", но забыла, что в проекте участвуют крупные немецкие, французские и британско-голландские компании. "Они никогда не простят Польше недружественные шаги и нанесённый ущерб", - считает политолог Александр Сосновский.
Антимонопольное ведомство Польши наложило на "Газпром" штраф в размере 6,45 миллиарда евро в связи с нарушениями, якобы имеющими место в ходе строительства газопровода "Северный поток - 2". Однако в Варшаве упустили из вида один очень важный момент, считает политолог Александр Сосновский.
Речь идёт о претензиях Польши по поводу того, что "Газпром" не ответил на требования Варшавы представить документы о финансировании проекта. В российской компании отвечают на это тем, что польская сторона не представила обоснований для своего запроса.
Сосновский напоминает, что помимо российского "Газпрома" в проекте также участвует целый ряд крупных европейских компаний. В их числе немецкие фирмы Uniper, Wintershall, британско-голландский концерн Shell, французский концерн Engie и австрийский OMV.
Эксперт делает вывод: своими действиями Варшава создала проблемы, в первую очередь, самой себе.
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