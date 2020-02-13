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"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Газпрома" информацию по "Северному потоку - 2"
13 февраля 2020, 09:09 • 191 • Политика
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2. "Польша решила поиграть в значимую державу, но в её значимость никто не верит", - комментируют действия Варшавы в соцсетях.
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2". Уведомление пришло 15 января 2020 года.
Напомним, что Польша выступает против газопровода "Северный поток - 2" наравне с Украиной и США. Дело не только в том, что российский проект лишает Варшаву доходов от транзита газа, но и ставит крест на строительстве польского газопровода, так как он неизбежно пересекает уже почти достроенный "Северный поток - 2".
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
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