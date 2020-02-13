"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Газпрома" информацию по "Северному потоку - 2"

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2". Уведомление пришло 15 января 2020 года.

Польша решила поиграть в значимую державу, но в её значимость никто не верит, - комментирует ситуацию в Twitter "Голос Мордора".

Ага, щас," и ключ от квартиры", - цитирует @entrachat888 Остапа Бендера.

А пшеки каким боком к этому проекту? Ищут повод снова выкопать Качиньского? - интересуется @Kirk_SAT, намекая на постоянные попытки Варшавы обвинить Москву в гибели польского президента.