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"Польша проиграла Путину": Варшаве не удалось переписать историю на свой лад, пишет Rzeczpospolita

25 января 2020, 13:24  •  422 • Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле. "Проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события 80-летней давности, который мы продвигаем", - пишет Rzeczpospolita.
Польша проиграла президенту России Владимиру Путину на Всемирном форуме памяти жертв холокоста. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, оценивая итоги мероприятия.
"Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события 80-летней давности, который мы продвигаем", - отмечает газета, по сути признавая попытку польских властей переписать историю на свой лад.
Особенно издание раздражено тем, что на форуме президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение российского лидера провести в ООН саммит с участием постоянных членов Совета Безопасности. По мнению газеты, это тревожная новость, так как новую архитектуру европейской безопасности в Париже видят в союзе с Москвой, а не с Вашингтоном.
Rzeczpospolita призывает польские власти сделать выводы из произошедшего и учесть их при планировании траурных мероприятий, "чтобы рассказать правду об истории польского государства". При этом издание советует политикам " не создавать новые конфликты, а урегулировать предыдущие".
Напомним, что Польша пытается выставить себя жертвой сразу Германии и СССР во время Второй мировой войны с целью стребовать новые денежные компенсации. Однако исторические документы, вроде письма польского посла в Германии, доказывают, что Варшава поддерживала планы Гитлера в отношении евреев и даже обещала ему памятник за их полное уничтожение.

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