"Польша проиграла Путину": Варшаве не удалось переписать историю на свой лад, пишет Rzeczpospolita

Польша проиграла президенту России Владимиру Путину на Всемирном форуме памяти жертв холокоста. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, оценивая итоги мероприятия.

"Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события 80-летней давности, который мы продвигаем", - отмечает газета, по сути признавая попытку польских властей переписать историю на свой лад.

Особенно издание раздражено тем, что на форуме президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение российского лидера провести в ООН саммит с участием постоянных членов Совета Безопасности. По мнению газеты, это тревожная новость, так как новую архитектуру европейской безопасности в Париже видят в союзе с Москвой, а не с Вашингтоном.

Rzeczpospolita призывает польские власти сделать выводы из произошедшего и учесть их при планировании траурных мероприятий, "чтобы рассказать правду об истории польского государства". При этом издание советует политикам " не создавать новые конфликты, а урегулировать предыдущие".

Напомним, что Польша пытается выставить себя жертвой сразу Германии и СССР во время Второй мировой войны с целью стребовать новые денежные компенсации. Однако исторические документы, вроде письма польского посла в Германии, доказывают, что Варшава поддерживала планы Гитлера в отношении евреев и даже обещала ему памятник за их полное уничтожение.