"Польша превращается в главную антироссийскую овчарку": Баранец раскрыл новый план США против России

При этом легенда остаётся неизменной: над "маленькой и беззащитной страной" занёс свою лапу огромный, клыкастый и грозный восточный зверь. И если первыми странами, на которых делают акцент США, являются карликовые страны Прибалтики, то второй - Польша, считает полковник.

Те изменения, которые сейчас происходят на европейском театре, игнорировать нельзя, считает Виктор Баранец. Очевидно, что прежние американские фавориты "уходят на второй план", а их место занимают новые, которые готовы исполнить любой приказ Вашингтона.

Нужно обратить особое внимание на то, что в последнее время НАТО превращает Польшу в главную антироссийскую овчарку. Что же случилось, если всегда опорными игроками Североатлантического альянса в Европе были Германия и Франция? Как нам известно, на протяжении многих лет и Берлин, и Париж потихонечку бубнят: может быть, нам не надо это НАТО, может, создадим свою европейскую армию, - отметил военный обозреватель "КП" в беседе с "ПолитРоссией".

Идея создания в Европе единых вооружённых сил пугает США, ведь если события станут развиваться именно по этому сценарию, то НАТО просто будет похоронено. И чтобы спасти альянс, Вашингтон пытается использовать Варшаву.