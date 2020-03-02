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"Польша превращается в главную антироссийскую овчарку": Баранец раскрыл новый план США против России

02 марта 2020, 19:35  •  33 • В мире
Создание на польской территории нового мощного плацдарма непосредственно у наших границ, с которого и будет происходить противостояние с Россией, - таков план США, считает военной обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. "Польша превращается в главную антироссийскую овчарку", - считает эксперт.
При этом легенда остаётся неизменной: над "маленькой и беззащитной страной" занёс свою лапу огромный, клыкастый и грозный восточный зверь. И если первыми странами, на которых делают акцент США, являются карликовые страны Прибалтики, то второй - Польша, считает полковник.
Те изменения, которые сейчас происходят на европейском театре, игнорировать нельзя, считает Виктор Баранец. Очевидно, что прежние американские фавориты "уходят на второй план", а их место занимают новые, которые готовы исполнить любой приказ Вашингтона.
Нужно обратить особое внимание на то, что в последнее время НАТО превращает Польшу в главную антироссийскую овчарку. Что же случилось, если всегда опорными игроками Североатлантического альянса в Европе были Германия и Франция? Как нам известно, на протяжении многих лет и Берлин, и Париж потихонечку бубнят: может быть, нам не надо это НАТО, может, создадим свою европейскую армию, - отметил военный обозреватель "КП" в беседе с "ПолитРоссией".
Идея создания в Европе единых вооружённых сил пугает США, ведь если события станут развиваться именно по этому сценарию, то НАТО просто будет похоронено. И чтобы спасти альянс, Вашингтон пытается использовать Варшаву.

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