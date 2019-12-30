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"Польша первой набивалась в союзники к Гитлеру": Пушков ответил польскому премьеру на слова о "военном союзе" СССР с Германией

30 декабря 2019, 13:09  •  146 • Политика
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вступил в заочную дискуссию с президентом России по поводу событий, происходивших в Европе в 1939 году. По его мнению, пакт Молотова-Рибентропа не был пактом о ненападении, а напротив, "договором о союзе", заключённым якобы с целью раздела "Европы на две сферы влияния". "Польша первой набивалась в союзники к Гитлеру", - ответил на эти измышления Моравецкого российский сенатор Алексей Пушков.
Возражения на слова Путина, назвавшего посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего в 1938 году идею Гитлера о высылке евреев в Африку, "сволочью и антисемитской свиньёй", польский премьер изложил в своём микроблоге в Twitter.
В четырёхстраничном тексте Моравецкий пытался доказать, что в словах президента России "нет правды", а само заявление якобы вызвано "международным давлением, оказываемым на Россию". При этом пакт Молотова-Риббентропа польский премьер не желает считать "пактом о ненападении".
Напротив, доказывает Моравецкий, это было якобы заключение "военного и политического союза, с целью разделить Европу на две сферы влияния". Поэтому, мол, СССР так же ответственен за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.
Скриншот: Twitter/@PremierRP_en
Сенатор Алексей Пушков резко ответил на это заявление премьер-министра Польши в своём микроблоге в Twitter, напомнив Моравецкому о том, что именно Польша первой подписывала пакт с Германией о ненападении, а после сговора в Мюнхене "откусила" кусок Чехословакии.
"Польша всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите", - констатировал Пушков.
Скриншот: Twitter/@Alexey_Pushkov

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