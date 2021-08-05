"Положите три рубля под половичок": В России ответили на новое требование Запада

В России ответили на новое требование Запада, призывающего отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. "Положите три рубля под половичок", - отметил политолог Александр Сосновский.

Ранее стало известно, что ряд западных стран в совместном заявлении потребовали от России отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ, распространённый СБ ООН в четверг, подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

Александр Сосновский прокомментировал в своём Telegram-канале новое требование Запада. С иронией он отметил, что "если Албания и Эстония требуют, то да, надо срочно выполнять".

"Это как у классиков - положите три рубля под половичок, а то плохо будет", - подчеркнул Сосновский.