|
"Положите три рубля под половичок": В России ответили на новое требование Запада
05 августа 2021, 10:05 • 84 • Политика
В России ответили на новое требование Запада, призывающего отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. "Положите три рубля под половичок", - отметил политолог Александр Сосновский.
Ранее стало известно, что ряд западных стран в совместном заявлении потребовали от России отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ, распространённый СБ ООН в четверг, подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.
Александр Сосновский прокомментировал в своём Telegram-канале новое требование Запада. С иронией он отметил, что "если Албания и Эстония требуют, то да, надо срочно выполнять".
"Это как у классиков - положите три рубля под половичок, а то плохо будет", - подчеркнул Сосновский.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 августа 2021, 11:30
|
29 июля 2021, 12:10
|
01 августа 2021, 14:25
|
31 июля 2021, 00:50
|
03 августа 2021, 06:45
|
04 августа 2021, 07:30
|
31 июля 2021, 04:30