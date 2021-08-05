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"Положите три рубля под половичок": В России ответили на новое требование Запада

05 августа 2021, 10:05  •  84 • Политика
В России ответили на новое требование Запада, призывающего отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. "Положите три рубля под половичок", - отметил политолог Александр Сосновский.
Ранее стало известно, что ряд западных стран в совместном заявлении потребовали от России отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ, распространённый СБ ООН в четверг, подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.
Александр Сосновский прокомментировал в своём Telegram-канале новое требование Запада. С иронией он отметил, что "если Албания и Эстония требуют, то да, надо срочно выполнять".
"Это как у классиков - положите три рубля под половичок, а то плохо будет", - подчеркнул Сосновский.

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