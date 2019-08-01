"Положение сложное ": Медведев пообещал достать деньги на усиление борьбы с лесными пожарами в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался по поводу ситуации с лесными пожарами в России. Глава правительства отметил, что положение сложное, горит много лесов, наблюдается смог и задымление. Заявление прозвучало на совещании в Красноярске, куда премьер прибыл в среду, 31 июля.

Медведев подчеркнул, что на сегодняшний день главная задача - не дать огню поглотить дома в населенных пунктах. По его словам, ситуацию осложняет масштаб бедствия - пожарами охвачено почти три миллиона гектаров. Эффективно бороться с огнем мешают огромные расстояния, труднодоступность мест возгорания и погодные условия.

Глава правительства указал, что готовиться к такого рода происшествиям нужно было заранее. В этой связи он предложил включить в зоны контроля при пожарах также территории, где наблюдаются задымления.