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"Положение сложное ": Медведев пообещал достать деньги на усиление борьбы с лесными пожарами в России

01 августа 2019, 00:54  •  91 • Политика
Глава правительства Дмитрий Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах России. Он признал, что положение сложное, и пообещал дать денег на усиление группировки МЧС.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался по поводу ситуации с лесными пожарами в России. Глава правительства отметил, что положение сложное, горит много лесов, наблюдается смог и задымление. Заявление прозвучало на совещании в Красноярске, куда премьер прибыл в среду, 31 июля.
Медведев подчеркнул, что на сегодняшний день главная задача - не дать огню поглотить дома в населенных пунктах. По его словам, ситуацию осложняет масштаб бедствия - пожарами охвачено почти три миллиона гектаров. Эффективно бороться с огнем мешают огромные расстояния, труднодоступность мест возгорания и погодные условия.
Глава правительства указал, что готовиться к такого рода происшествиям нужно было заранее. В этой связи он предложил включить в зоны контроля при пожарах также территории, где наблюдаются задымления.
"По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями Министерства обороны. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной", - пообещал Медведев.

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