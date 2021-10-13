Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зр...
Главная / Политика

"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины

13 октября 2021, 00:35  •  68 • Политика
В Болгарии высмеяли экс-главу МИД Украины, заявившего о победе над Россией. "Больше половины украинской армии перейдет на сторону России еще в начале конфликта", - комментируют болгарские читатели.
Украина может победить Россию благодаря силе и стойкости CШA, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин. Читатели болгарского издания Факти подняли бывшего чиновника на смех.
Украинский министр посетовал, что европейские лидеры не способны провести "красные линии" для президента России Владимира Путина. По мнению экс-главы МИД Украины, на это способен только президент США Джо Байден.
Конечно, в первую очередь мы должны рассчитывать на себя, а уже во вторую — на американцев. Пусть американцы и европейцы нам помогут,
- приводит болгарское издание слова Климкина.
Это вызвало смех у болгарских читателей. В комментариях болгары упражняются в придумывании новых шуток про Незалежную.
Этой статье нужен новый заголовок. Что-то типа "украинцы о том, как американцы победили бы Россию",
- пишет читатель под ником "От страни".
Больше половины украинской армии перейдет на сторону России еще в начале конфликта,
- указывает Бис Марк
Вот откроют "Северный поток — 2" — сами захотят стать частью России,
- отмечает Фен.
Напомним, что из Киева постоянно звучат заявления о том, что Москва вот-вот нападёт, а также, что Украина уже несколько лет спасает Европу от вторжения России. При это при появлении реальных, а не выдуманных русских войск, украинские политики начинают паниковать и продумывать план побега на Запад.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





68
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 22:50
Берлин похоронит план "Газпрома" по обходу ограничений ЕС для запуска "Северного потока-2" - США
12 октября 2021, 22:50
На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" конфликта в Донбассе
12 октября 2021, 22:50
В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
12 октября 2021, 22:50
"Газпром" открыл свои хранилища для прокачки топлива в Европу
12 октября 2021, 22:50
Как на Украине прячут офшоры Зеленского: Журналист раскрыл схему политтехнологов
12 октября 2021, 22:50
ООН незаконно помогала белорусским протестующим в 2020 году
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2021, 22:50
Режим ЧС сейчас же: Дефицит газа на Украине привёл к экстренным политическим мерам
12 октября 2021, 22:50
Берлин похоронит план "Газпрома" по обходу ограничений ЕС для запуска "Се...
12 октября 2021, 22:50
На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" к...
12 октября 2021, 22:50
В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
12 октября 2021, 22:50
Как на Украине прячут офшоры Зеленского: Журналист раскрыл схему политтехнологов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.