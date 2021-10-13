В Болгарии высмеяли экс-главу МИД Украины, заявившего о победе над Россией. "Больше половины украинской армии перейдет на сторону России еще в начале конфликта", - комментируют болгарские читатели.

Украина может победить Россию благодаря силе и стойкости CШA, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин. Читатели болгарского издания Факти подняли бывшего чиновника на смех.

Украинский министр посетовал, что европейские лидеры не способны провести "красные линии" для президента России Владимира Путина. По мнению экс-главы МИД Украины, на это способен только президент США Джо Байден.

Конечно, в первую очередь мы должны рассчитывать на себя, а уже во вторую — на американцев. Пусть американцы и европейцы нам помогут,

- приводит болгарское издание слова Климкина.

Это вызвало смех у болгарских читателей. В комментариях болгары упражняются в придумывании новых шуток про Незалежную.

Этой статье нужен новый заголовок. Что-то типа "украинцы о том, как американцы победили бы Россию",

- пишет читатель под ником "От страни".

Больше половины украинской армии перейдет на сторону России еще в начале конфликта,

- указывает Бис Марк

Вот откроют "Северный поток — 2" — сами захотят стать частью России,

- отмечает Фен.

Напомним, что из Киева постоянно звучат заявления о том, что Москва вот-вот нападёт, а также, что Украина уже несколько лет спасает Европу от вторжения России. При это при появлении реальных, а не выдуманных русских войск, украинские политики начинают паниковать и продумывать план побега на Запад.