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"Поломала Путину всю игру": Политолог заявил об особой повестке, влияющей на президента России
04 мая 2020, 15:10 • 26 • Политика
Политолог Николай Петров в эфире "Дождя" ответил на провокационный вопрос журналистки, но, судя по открытому ролику, не совсем так, как хотелось. Говорили о коронавирусе, ставшем той особой повесткой, которая, по словам политолога, "поломала Путину всю игру". Однако сказанное выглядит весьма примечательно в разрезе заданного вопроса.
В эфире телеканала "Дождь", как водится, обсуждали сегодня "свою правду". Говорили о пандемии коронавируса в России - так, как это должно выглядеть в рамках редакционной политики, повторяя известные методички. Главные тезисы, судя по высказываниям ведущей, состоят в следующем:
"Огромный процент населения в очень тяжёлом положении. У нас есть ситуация, когда губернаторы, например, поставлены в условия "разбирайтесь сами". То есть это может формулироваться чуть более изящно... нельзя всех под одну гребёнку".
Реверанс в самой сути вопроса ведущая постаралась сделать в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, назвав его "флагманом борьбы с коронавирусом". А затем перешла к "судьбе Путина" и "судьбе Собянина", подсказав политологу то, о чём следует говорить:
"Голосования (по изменениям в Конституцию. - Ред.) не будет. Обнуление произошло не в том смысле, видимо, в котором он его хотел. Как быть дальше, можно ли нам прикидывать какую-то приблизительную дорожную карту его политического движения дальнейшего?" - спросила ведущая политолога, упорно не называя имени Владимира Путина.
Свои ремарки будем делать после. Начнём с ответа политолога Николая Петрова, который даже при такой подсказке предпочёл говорить витиевато.
"Сложно делать какие-то предположения, потому что та повестка, которая вдруг пришла и поломала Путину всю игру, абсолютно от него не зависит. И его обычный стиль - взять и навязать свою повестку - в этой ситуации совершенно не работает. Я бы обратил внимание на то, что по сути вся политическая трансформация оказалась прервана или заморожена посередине", - сказал Петров.
В завершение напомним, что голосование по поправкам в Конституцию не отменено, а перенесено. Этот нюанс ведущей, вероятно, не был интересен. Есть целая серия экспертов, которые уверены, что пандемия коронавируса лишь укрепила позиции Путина, что подтверждено и последними срезами по отношению жителей России к президенту, - в кризисной ситуации работа президента людям понравилась. Наконец, и политолог в представленной на сайте "Дождя" бесплатной версии не стал соглашаться с тезисами ведущей, хотя и привёл несколько некорректный пример с "Путиным и забором", символизирующий попытку президента пойти на новый срок.
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