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"Полный саботаж": Киев отказался выполнять договорённости по Донбассу - Лавров

27 апреля 2020, 10:10  •  76 • Политика
Официальный Киев игнорирует политические договорённости по Донбассу, которые были заключены во время саммита в "нормандском формате", заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва сейчас наблюдает "полный саботаж".
Он отметил, что Киев даже разговор вести не хочет касательно особого статуса Донбасса.
"Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договоренностей…", - сказал Лавров в эфире Первого канала, уточнив, что в частности это касается той части, где украинский президент Владимир Зеленский "взял на себя обязательства наконец добиться включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины и второе – приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве".
Лавров отметил, что сейчас наблюдается полное расхождение с заявлениями и действиями Киева.
В частности, во время прошлой встречи в "нормандском формате" была договорённость к следующей встрече выполнить всё, что было оговорено в Париже "и одновременно согласовать итоговый документ будущего берлинского мероприятия "в верхах", на котором наши германские коллеги очень хотели бы главное внимание уделить обсуждению темы выборов в Донбассе".
Однако, по словам Лаврова, вместо выполнения политических договорённостей Зеленский совсем недавно заявил, что выборов не будет, пока "наёмники" не покинут Донбасс, а Киев возьмёт границу между Донбассом и Россией под свой контроль, что противоречит оговорённым ранее соглашениям.

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