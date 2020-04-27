"Полный саботаж": Киев отказался выполнять договорённости по Донбассу - Лавров

Он отметил, что Киев даже разговор вести не хочет касательно особого статуса Донбасса.

"Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договоренностей…", - сказал Лавров в эфире Первого канала, уточнив, что в частности это касается той части, где украинский президент Владимир Зеленский "взял на себя обязательства наконец добиться включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины и второе – приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве".

Лавров отметил, что сейчас наблюдается полное расхождение с заявлениями и действиями Киева.

В частности, во время прошлой встречи в "нормандском формате" была договорённость к следующей встрече выполнить всё, что было оговорено в Париже "и одновременно согласовать итоговый документ будущего берлинского мероприятия "в верхах", на котором наши германские коллеги очень хотели бы главное внимание уделить обсуждению темы выборов в Донбассе".

Однако, по словам Лаврова, вместо выполнения политических договорённостей Зеленский совсем недавно заявил, что выборов не будет, пока "наёмники" не покинут Донбасс, а Киев возьмёт границу между Донбассом и Россией под свой контроль, что противоречит оговорённым ранее соглашениям.