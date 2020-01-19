"Полный паритет": Пушков объяснил Помпео, как перестановки в правительстве России отразятся на отношениях с США

"Вряд ли изменятся"

Сенатор Алексей Пушков хлёстко ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео. До этого Помпео сказал, что после перестановок в правительстве России отношения двух стран "вряд ли изменятся", пишет ФАН. Пушков подчеркнул, что изменений в нужном США направлении, действительно, не будет.

"Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены её правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет", - написал сенатор в Twitter.

До этого в Госдепе США объявили, что официальная политика Вашингтона по отношению к Москве, несмотря на перестановки в российском кабмине, останется той же. Как пояснил его глава, госсекретарь Майк Помпео, на данном этапе следует оценить, как будут развиваться события. Однако пока, указал он, отношение американцев к РФ не будет меняться.

"(Они) вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", - пояснил Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что наблюдают за происходящими в России событиями.

"Мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за новостями, что значит объявление об отставке Медведева", - отметила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус. По её словам, пока официальной позиции по этому поводу не сформировано.

При этом Ортэгус также напомнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет улучшения отношений с Российской Федерацией.

Отставка правительства

После послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию правительство в полном составе ушло в отставку. В четверг, 16 января, Госдумой большинством голосов утверждена ранее предложенная на пост главы кабмина кандидатура главы ФНС Михаила Мишустина.

Пока эксперты спорят, кто войдёт в состав нового правительства, Мишустин выступил перед депутатами Госдумы. По словам Мишустина, он готов исполнить поручения президента Владимира Путина. Он заявил, что деньги на это есть и работа начнётся в ближайшие месяцы.

"Благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства есть ресурсы для реализации задач послания Федеральному Собранию, - подчеркнул Мишустин. - Рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты Госдумы".

Кроме того, Мишустин сказал, что все положенные новые выплаты должны идти своевременно. Для этого нужно наладить взаимодействие с субъектами РФ. "У многодетных родителей забот не счесть", - заявил Мишустин.

Одним из приоритетов кандидат в премьеры назвал развитие благоприятной среды для бизнеса.

"Важно улучшать предпринимательский климат. Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, чувствовали себя уверенно и защищённо. Могли повышать зарплату сотрудникам", - сказал Мишустин.

Кроме того, уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев утверждён на пост заместителя председателя Совета безопасности России. Новая должность была создана по распоряжению президента страны Владимира Путина. В указе, размещённом на сайте Кремля, говорится, что указ о назначении Медведева зампредом в Совбез вступает в силу с момента подписания. Также в тексте документа сказано, что экс-премьер уже окончательно освобождается от ранее исполняемых обязанностей. Напомним, что накануне, после сообщения об отставке правительства, Медведев был переведён в статус и.о. премьера.