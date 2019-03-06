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"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе
06 марта 2019, 09:24 • 275 • Политика
Исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко предположил, что с 2020 года транзита российского газа через Украину не будет. По его словам, речь не идет ни о 30, ни о 50, ни о 60 млрд кубометров. "Полный ноль", - так охарактеризовал будущее транзита Витренко. И, судя по его прогнозу, "Нафтогаз" все же распрощался с мечтами о российском газе. Но $2,8 млрд компенсации надеется-таки получить от "Газпрома".
"Нафтогаз", судя по пессимистическому прогнозу исполнительного директора компании Юрия Витренко, всё же распрощался с мечтами о российском газе. На этот раз во время конференции о будущем украинской газотранспортной системы он предположил, что уже со следующего 2020 года транзита российского газа через Украину не будет.
"Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину", - заявил Витренко.
Он уточнил, что речь не идет ни о 30, ни о 50, ни о 60 млрд кубометров.
"Полный ноль", - так охарактеризовал будущее транзита российского "голубого топлива" Витренко.
Он также заподозрил, что Москва даже в случае продления транзитного контракта в любой момент может отказаться от договора, указав на "Северный поток - 2".
"Даже если мы продолжим этот транзитный контракт, они могут сказать, и скажут в 2020 году: "Извините, но мы имеем "Северный поток - 2", нам не нужен украинский путь, - цитирует Витренко "Укринформ". - Или залезут в наш политический двор - мол, вы не являетесь в дальнейшем независимой страной".
Если резюмировать вышесказанное, то в "Нафтогазе" "оснований для оптимизма" и сохранения транзита через Украину не видят ни одного.
Но $2,8 млрд компенсации украинская компания, указывая на решение Стокгольмского арбитража, надеется-таки получить от "Газпрома".
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