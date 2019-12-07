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"Полный ловушек" саммит в Париже: Избавятся ли Германия и Франция от "главного препятствия" на дороге к России - журналист

07 декабря 2019, 15:54  •  206 • В мире
На 9 декабря намечен саммит лидеров стран "нормандской четвёрки". Пройти он должен в Париже. Накануне этого события журналисты и эксперты пытаются предугадать, чем могут закончиться эти переговоры в Париже, "полные ловушек". Возможно, на саммите лидеры Германии и Франции попытаются устранить "главное препятствие", которое мешает им сблизиться с Россией?
Речь, конечно же, идет об Украине – именно её журналист Рихард Херцингер, автор материала, опубликованного немецкой газетой Die Welt, называет "главным препятствием", которое стоит на пути Парижа и Берлина в их стремлении наладить отношения с Москвой.
Из-за этого переговоры, которые будут полны "подводных камней и ловушек", могут окончательно разрушить единую позицию, которой придерживался ЕС по вопросам "агрессивной политики" Москвы.
Кроме того, саммит может нанести серьёзный удар по "стабильности Украины, уверенно идущей в демократическую Европу", предполагает автор материала.
Ни для кого давно уже не секрет, что Германия и Франция хотят нормализовать свои отношения с Россией. Они даже настаивают на такой политике для всего Евросоюза. Такое стремление двух ведущих европейских стран может привести к тому, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон согласятся пойти на серьёзные уступки Владимиру Путину по вопросам украинского кризиса.
А ради этой цели президент Франции и канцлер ФРГ "не пожалеют Украины" и постараются побыстрее "устранить главное препятствие" – украинский конфликт.
Поэтому и можно ожидать того, что Меркель и Макрон "надавят" на Зеленского, чтобы уговорить его "пожертвовать украинским суверенитетом" и пойти на уступки российскому лидеру.
Пока же, продолжает свою мысль Херцингер, Владимир Путин "с большим удовлетворением" наблюдает за "распрями, раздирающими западный мир".
Саммит в Париже, уверен автор, это "самый подходящий момент" для того, чтобы "навязать сомнительную сделку" Владимиру Зеленскому, который чувствует себя очень неуверенно на международной арене.
Однако именно в этот момент, констатирует Рихард Херцингер, "демократическая Европа" должна очень отчётливо осознать, что "бросив Украину на произвол судьбы, она предаст саму себя".

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