"Полный кошмар": Америке указали на худшее решение с "Северным потоком - 2"

Журналистка Карина Орлова считает, что решение США отменить санкции в отношении оператора газопровода ударит по имиджу Байдена.

Журналистка Карина Орлова написала, что решение США остановить санкции относительно оператора "Северного потока - 2", о котором ранее сообщало издание Axios, будет "полным кошмаром" для администрации президента и будет означать "провал пиар-акции Байдена".

Она написала, что о встрече с Байденом просил Путин и что неясно, в обмен на что Байдену нужна эта встреча.

"Выглядит так, что Байден пошёл на серьёзные уступки перед встречей с Путиным - но в обмен на что? На встречу? Но это Путин упрашивал о переговорах", - написала девушка.

Девушка также сказала, что "Путин понимает только силу" и "не будет вести себя хорошо", о чём известно всему миру.

"Если бы Байден снял только санкции, то было бы ещё хуже. Трамп после Хельсинки Рейганом показался", - написала Орлова.

Ранее издание Axios сообщало, ссылаясь на собственные источники, что администрация Байдена планирует остановить санкции против оператора "Северного потока - 2 Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Продиктовано тем, что США не хотят портить отношения с Германией.