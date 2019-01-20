"Полномасштабный кризис": Мэр Нью-Йорка призвал горожан готовиться к голоду

На фоне бюджетного кризиса и приостановки работы различных правительственных служб в США над Нью-Йорком нависла угроза голода. С таким предупреждением выступил накануне мэр города Билл Де Блазио. Он призвал горожан готовиться к "полномасштабному кризису" уже через 5 недель - 1 марта 2019 года.

Напомним, что с конца прошлого года многие правительственные службы в США прекратили свою работу из-за отсутствия бюджета на следующий год.

Данный "шатдаун" был вызван разногласиями между Белым домом и Конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Если "шатдаун" продолжится, отметил Де Блазио, то с 1 марта Нью-Йорк будет терять по полмиллиарда долларов в месяц. Выплата социальных пособий неимущим и предоставление ваучеров на еду прекратятся.

Без этих пособий сотни тысяч людей, предвидит мэр Нью-Йорка, не смогут оплатить свое жилье и купить продукты питания. Также возникнут сложности с питанием в общественных школах и медикаментами в больницах.

"Сейчас мы входим в не что иное, как полномасштабный кризис, который может оказать огромное влияние на жителей Нью-Йорка", - суммировал ситуацию мэр города.