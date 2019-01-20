Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Заплутал: пьяный солдат ВСУ оказался в Донецке
Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торго...
Шесть убитых в Мали: Террористы напали на базу ООН
Израиль выпустил ракеты по Сирии после серии террористических взрывов в арабской...
Главная / Политика

"Полномасштабный кризис": Мэр Нью-Йорка призвал горожан готовиться к голоду

20 января 2019, 20:54  •  82 • Политика
На фоне бюджетного кризиса и приостановки работы различных правительственных служб в США над Нью-Йорком нависла угроза голода. С таким предупреждением выступил накануне мэр города Билл Де Блазио. Он призвал горожан готовиться к "полномасштабному кризису" уже через 5 недель - 1 марта 2019 года.
Напомним, что с конца прошлого года многие правительственные службы в США прекратили свою работу из-за отсутствия бюджета на следующий год.
Данный "шатдаун" был вызван разногласиями между Белым домом и Конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой.
Если "шатдаун" продолжится, отметил Де Блазио, то с 1 марта Нью-Йорк будет терять по полмиллиарда долларов в месяц. Выплата социальных пособий неимущим и предоставление ваучеров на еду прекратятся.
Без этих пособий сотни тысяч людей, предвидит мэр Нью-Йорка, не смогут оплатить свое жилье и купить продукты питания. Также возникнут сложности с питанием в общественных школах и медикаментами в больницах.
"Сейчас мы входим в не что иное, как полномасштабный кризис, который может оказать огромное влияние на жителей Нью-Йорка", - суммировал ситуацию мэр города.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

82
Источник
Похожие новости
19 января 2019, 22:54
В Госдуме предложили списать гражданам все "невозвратные долги" по ЖКХ
20 января 2019, 20:54
"Усложнили переговорный процесс, это точно": В Кремле ответили на заявление Японии о "переходе" Курил
20 января 2019, 17:39
США и Северный морской путь: право имеют. Но не могут
Загрузка...
20 января 2019, 08:39
Трамп предложил Конгрессу США компромисс для прекращения шатдауна
20 января 2019, 20:54
"Американские корабли зачастили": Пушков отреагировал на вход эсминца ВМС США "Дональд Кук" в Черное море
19 января 2019, 22:54
Пушков призвал защитить граждан от "коллекторского террора"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный ...
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сер...
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан &q...
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубай...
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" остановит НАТО у Керченского пролива
19 января 2019, 13:09
Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины
18 января 2019, 14:24
Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней
16 января 2019, 11:39
"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно рассказала о своем выдворении - видео
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.