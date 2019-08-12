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"Полное разочарование": Елизавета II признала, что британские политики не могут управлять страной
12 августа 2019, 00:09 • 78 • В мире
Ситуация, сложившаяся в Британии на фоне Brexit, еще больше утвердила Елизавету II в мысли, что нынешние британские политики совершенно "не способны управлять страной". По этому поводу королева испытывает "полное разочарование".
Об этом сообщила в воскресенье, 11 августа, газета The Sunday Times (ST) со ссылкой на помощников монарха, которые "обладают безупречной репутацией".
По словам источников, они были очень удивлены не только "встревоженностью" Елизаветы II ситуацией в Британии, но и тем, что королева открыто выразила "свое раздражение и разочарование" по поводу того, как политическое руководство управляет страной.
Отмечается, что о своей неудовлетворенности тем, какие дела происходят в стране, Елизавета II впервые заявила еще в 2016 году, сразу после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона. Именно он является "автором" Brexit, сразу после референдума покинувшим свой пост. Подобное заявление монарха было самым резким политическим заявлением, которое она сделала за всю историю своего правления Соединенным Королевством.
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