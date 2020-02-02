"Полное единодушие Москвы и Вашингтона": Лавров о том, как США и Россия относятся к Антарктиде

На официальном YouTube-канале МИД России появился отрывок из интервью Сергея Лаврова телеканалу "Россия 1". В нем Лавров рассказал, что думает о статусе Антарктиды и есть ли опасность, что кто-то захочет пересмотреть договор по этому континенту. Глава МИД напомнил, что Антарктида не является чьей-либо территорией. На этом материке нельзя заниматься военной деятельностью, а разработка ресурсов разрешена только в научных целях.

"Целый ряд стран в прошлом веке заявляли свои претензии на часть материка. США и СССР совместно выступили с заявлением о несогласии на деление Антарктиды на сектора. Это всеобщее достояние человечества. Изначально Антарктида была лакомым кусочком, все хотели застолбить себе территорию. Доходило до серьёзных обострений между государствами. В итоге всё разрешили мирным образом. Этот опыт надо использовать и в современных конфликтах", - убеждён Лавров.

Он утвердительно ответил на вопрос журналиста, можно ли считать это примером "полного единодушия Москвы и Вашингтона". При этом глава МИД подчеркнул, что весной 2020 года будет очередная сессия консультативного совещания государств - участников договора об Антарктиде.

"Я думаю, что ни у кого нет настроения этот договор подрывать. Каких-либо признаков того, что договор будет подвергаться испытаниям, мы не наблюдаем", - заявил Сергей Лавров.