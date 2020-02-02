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"Полное единодушие Москвы и Вашингтона": Лавров о том, как США и Россия относятся к Антарктиде

02 февраля 2020, 19:39  •  64 • В мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что он думает об идеях пересмотреть договор об Антарктиде. В интервью Лавров заявил, что традиционно этот материк не является чьей-либо территорией. Там запрещена военная деятельность, а разработка ресурсов идет только в научных целях. Глава российского МИД подчеркнул, что сначала Антарктида была "лакомым кусочком" для многих государств. Но в результате решили, что это достояние всего человечества. Лавров утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать это примером "полного единодушия Москвы и Вашингтона".
На официальном YouTube-канале МИД России появился отрывок из интервью Сергея Лаврова телеканалу "Россия 1". В нем Лавров рассказал, что думает о статусе Антарктиды и есть ли опасность, что кто-то захочет пересмотреть договор по этому континенту. Глава МИД напомнил, что Антарктида не является чьей-либо территорией. На этом материке нельзя заниматься военной деятельностью, а разработка ресурсов разрешена только в научных целях.
"Целый ряд стран в прошлом веке заявляли свои претензии на часть материка. США и СССР совместно выступили с заявлением о несогласии на деление Антарктиды на сектора. Это всеобщее достояние человечества. Изначально Антарктида была лакомым кусочком, все хотели застолбить себе территорию. Доходило до серьёзных обострений между государствами. В итоге всё разрешили мирным образом. Этот опыт надо использовать и в современных конфликтах", - убеждён Лавров.
Он утвердительно ответил на вопрос журналиста, можно ли считать это примером "полного единодушия Москвы и Вашингтона". При этом глава МИД подчеркнул, что весной 2020 года будет очередная сессия консультативного совещания государств - участников договора об Антарктиде.
"Я думаю, что ни у кого нет настроения этот договор подрывать. Каких-либо признаков того, что договор будет подвергаться испытаниям, мы не наблюдаем", - заявил Сергей Лавров.

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