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"Полное безумие": Невеста потребовала от фотографа вернуть ей деньги в случае развода
02 января 2020, 09:24 • 28 • В мире
В Великобритании невеста потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги в случае развода. "Полное безумие", - отреагировали пользователи в соцсетях.
В Великобритании невеста потребовала от потенциального свадебного фотографа возместить деньги в случае, если она разведётся. Историю рассказали на портале Reddit.
Сообщается, что сам фотограф, который переписывался со странной клиенткой, разместил скрин переписки.
"Свадьба пройдет в июне в Лондоне. Бюджет - 1,5 тысячи фунтов", - говорилось в описании. Однако заказчица попросила фотографа добавить в договор пункт по возврату денег в случае расторжения брака.
Девушка пояснила, что если она потом с мужем разведётся, ей эти снимки уже не понадобятся.
Пользователи в соцсетях возмутились запросу клиентки.
"Это полное безумие", - писали одни.
"То есть за её неспособность сохранить брак будут расплачиваться другие?" - спрашивали вторые.
"А флорист должен подписывать такой же контракт?" - вопрошали третьи.
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