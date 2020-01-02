"Полное безумие": Невеста потребовала от фотографа вернуть ей деньги в случае развода

В Великобритании невеста потребовала от потенциального свадебного фотографа возместить деньги в случае, если она разведётся. Историю рассказали на портале Reddit.

Сообщается, что сам фотограф, который переписывался со странной клиенткой, разместил скрин переписки.

"Свадьба пройдет в июне в Лондоне. Бюджет - 1,5 тысячи фунтов", - говорилось в описании. Однако заказчица попросила фотографа добавить в договор пункт по возврату денег в случае расторжения брака.

Девушка пояснила, что если она потом с мужем разведётся, ей эти снимки уже не понадобятся.

Пользователи в соцсетях возмутились запросу клиентки.

"Это полное безумие", - писали одни.

"То есть за её неспособность сохранить брак будут расплачиваться другие?" - спрашивали вторые.

"А флорист должен подписывать такой же контракт?" - вопрошали третьи.