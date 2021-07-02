Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотогра...
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
Главная / Политика

"Полная победа": В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск "Северного потока - 2" - аналитики

02 июля 2021, 20:15  •  126 • Политика
"Газпром" придумал способ ускорить запуск "Северного потока - 2". На Украине заявили о полной победе России.
В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск газопровода "Северный поток - 2". На это указывает отказ компании от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу, объясняют аналитики.
Ожидается, что "Северный поток - 2" будет завершён до начала осени этого года. Первая нить газопровода уже закончена, а вторая близится к завершению. Запуск "Северного потока - 2" позволит поставлять газ в Европу в обход Украины и Польши, что сделает его дешевле для конечных потребителей.
Пока что этим летом "Газпром" не приобретал дополнительных мощностей на ежемесячных аукционах (на Украине), так что можно предполагать, что это стратегия, которая подталкивает к завершению работ на "Северном потоке - 2",
- цитирует Reuters слова главы консалтинговой компании Inspired Energy Ника Кэмпбелла.
Думаю, "Газпром" очень последователен в своей игре этим летом. Отправляй по контракту. Больше газа не давай. Реализуй "Северный поток - 2", радуйся высоким ценам. Полная победа,
- приводится мнение руководителя украинского оператора газопроводов Сергея Макогона.
Напомним, что на Украине уже подсчитывают убытки от потери газового транзита. Они составляют примерно 3 миллиарда долларов. В Киеве жалуются, что без русских денег не на что будет содержать армию для борьбы с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






126
Источник
Похожие новости
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бревно"
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
02 июля 2021, 09:15
Оружейный провал Украины списали на "деградирующую" Россию
02 июля 2021, 04:40
"Живут в придуманном мире": Политолог рассказал, когда русские и украинцы будут едины
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захарово...
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бре...
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому&q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 15:45
США в напряжении: Одна ракета из России сорвёт все планы по системе ПРО
27 июня 2021, 07:20
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
29 июня 2021, 09:45
Путин и Си договорились о большем, чем военный союз
28 июня 2021, 13:35
Кто в Средиземном море хозяин? Русские подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3
26 июня 2021, 02:55
Вторжение Defender было лишь репетицией? Названа цель будущей провокации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.