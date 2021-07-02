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"Полная победа": В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск "Северного потока - 2" - аналитики
02 июля 2021, 20:15 • 126 • Политика
"Газпром" придумал способ ускорить запуск "Северного потока - 2". На Украине заявили о полной победе России.
В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск газопровода "Северный поток - 2". На это указывает отказ компании от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу, объясняют аналитики.
Ожидается, что "Северный поток - 2" будет завершён до начала осени этого года. Первая нить газопровода уже закончена, а вторая близится к завершению. Запуск "Северного потока - 2" позволит поставлять газ в Европу в обход Украины и Польши, что сделает его дешевле для конечных потребителей.
- цитирует Reuters слова главы консалтинговой компании Inspired Energy Ника Кэмпбелла.
- приводится мнение руководителя украинского оператора газопроводов Сергея Макогона.
Напомним, что на Украине уже подсчитывают убытки от потери газового транзита. Они составляют примерно 3 миллиарда долларов. В Киеве жалуются, что без русских денег не на что будет содержать армию для борьбы с Россией.
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