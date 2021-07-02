"Газпром" придумал способ ускорить запуск "Северного потока - 2". На Украине заявили о полной победе России.

В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск газопровода "Северный поток - 2". На это указывает отказ компании от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу, объясняют аналитики.

Ожидается, что "Северный поток - 2" будет завершён до начала осени этого года. Первая нить газопровода уже закончена, а вторая близится к завершению. Запуск "Северного потока - 2" позволит поставлять газ в Европу в обход Украины и Польши, что сделает его дешевле для конечных потребителей.

Пока что этим летом "Газпром" не приобретал дополнительных мощностей на ежемесячных аукционах (на Украине), так что можно предполагать, что это стратегия, которая подталкивает к завершению работ на "Северном потоке - 2",

- цитирует Reuters слова главы консалтинговой компании Inspired Energy Ника Кэмпбелла.

Думаю, "Газпром" очень последователен в своей игре этим летом. Отправляй по контракту. Больше газа не давай. Реализуй "Северный поток - 2", радуйся высоким ценам. Полная победа,

- приводится мнение руководителя украинского оператора газопроводов Сергея Макогона.

Напомним, что на Украине уже подсчитывают убытки от потери газового транзита. Они составляют примерно 3 миллиарда долларов. В Киеве жалуются, что без русских денег не на что будет содержать армию для борьбы с Россией.