"Полная чушь". В МИДе России ответили на слухи о подпольном казино в посольстве Северной Кореи

В министерстве иностранных дел России рассказали, что думают о возможном функционировании подпольного казино в посольстве КНДР.

В МИДе не располагают сведениями о незаконном использовании здания, где располагается дипмиссия Северной Кореи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Версию о возможном использовании посольства КНДР в России в качестве подпольной игорной площадки распространил один из Telegram-каналов. Согласно опубликованной там информации, казино уже существовало в посольстве три года назад, но тогда незаконная деятельность была пресечена силовиками.

Любые домыслы о том, что подпольная игорная деятельность могла быть согласована с МИД России, представители ведомства назвали "полной чушью".