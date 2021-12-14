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"Полная чушь". В МИДе России ответили на слухи о подпольном казино в посольстве Северной Кореи
14 декабря 2021, 04:25 • 77 • Политика
В министерстве иностранных дел России рассказали, что думают о возможном функционировании подпольного казино в посольстве КНДР.
В МИДе не располагают сведениями о незаконном использовании здания, где располагается дипмиссия Северной Кореи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Версию о возможном использовании посольства КНДР в России в качестве подпольной игорной площадки распространил один из Telegram-каналов. Согласно опубликованной там информации, казино уже существовало в посольстве три года назад, но тогда незаконная деятельность была пресечена силовиками.
Любые домыслы о том, что подпольная игорная деятельность могла быть согласована с МИД России, представители ведомства назвали "полной чушью".
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