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"Полицию подождал в кофейне": Американский "Робин Гуд" ограбил банк и разбросал деньги под Рождество
26 декабря 2019, 01:54 • 72 • В мире
В американском городе Колорадо-Спрингсе в штате Колорадо произошло "ограбление века". Там пожилой мужчина напал на местное отделение банка, а потом разбросал деньги по улице с криком: "Счастливого Рождества!" После этого преступник спокойно отправился в ближайшую кофейню и "стал ждать полицию", передает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.
Рождественский грабитель напал на отделение банка в Колорадо-Спрингсе вечером в понедельник, 23 декабря. По данным издания, ограбление совершил местный житель - 65-летний Дэвид Оливер. Он забрал из отделения банка крупную сумму. Затем "Робин Гуд" стал разбрасывать деньги по улице с криками: "Счастливого Рождества!"
Сделав свое дело, сознательный грабитель отправился в ближайшую кофейню, где дождался приезда полицейских, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hill. Журналисты утверждают, что Дэвид Оливер не оказал сопротивления при задержании. Оружия при себе у него не нашли.
Пока не известно, о какой сумме идет речь. До этого полицейские говорили, что из банка забрали "тысячи долларов". Однако деньги не пропали: прохожие собрали их и вернули стражам порядка.
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