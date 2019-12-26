"Полицию подождал в кофейне": Американский "Робин Гуд" ограбил банк и разбросал деньги под Рождество

Рождественский грабитель напал на отделение банка в Колорадо-Спрингсе вечером в понедельник, 23 декабря. По данным издания, ограбление совершил местный житель - 65-летний Дэвид Оливер. Он забрал из отделения банка крупную сумму. Затем "Робин Гуд" стал разбрасывать деньги по улице с криками: "Счастливого Рождества!"

Сделав свое дело, сознательный грабитель отправился в ближайшую кофейню, где дождался приезда полицейских, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hill. Журналисты утверждают, что Дэвид Оливер не оказал сопротивления при задержании. Оружия при себе у него не нашли.

Пока не известно, о какой сумме идет речь. До этого полицейские говорили, что из банка забрали "тысячи долларов". Однако деньги не пропали: прохожие собрали их и вернули стражам порядка.