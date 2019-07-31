Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Адвокат украинских моряков назвал возможные сроки их возвращения домой
Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Бело...
"Чемодан - вокзал - Россия" или смерть: Замгенпрокурора Украины потреб...
Отсеять непригодных. Народная милиция Новороссии ужесточила правила приёма новоб...
Главная / Политика

"Полиция мысли уже здесь": Русских дипломатов забанили в Twitter за разоблачение "белых касок" в Сирии

31 июля 2019, 15:09  •  13 • Политика
Посольство России в ЮАР сообщило о том, что Twitter-аккаунт посольства в Сирии был внезапно забанен после того, как ранее российские военные разоблачили "работу" "белых касок" в САР. "Полиция мысли уже здесь", - так отреагировали российские дипломаты на блокировку аккаунта в соцсети.
Российские дипломаты внезапно оказались забанены в Twitter. Об этом сообщило посольство РФ в ЮАР, уточнив, что речь идет о посольстве России в Сирии.
"Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии", - уточнили дипломаты.
Выяснилось, что заблокирован аккаунт стал после того, как ранее российские военные разоблачили "работу" "белых касок" в САР. В частности, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской раскритиковал организацию за дезинформацию, которую она распространяет из Идлиба.
Он также отметил, что целью террористов в этом регионе Сирии была дискредитация действий российской стороны. Для этого как раз "белые каски" и снимали видео о том, что ВКС России якобы бьют в Идлибе по гражданским объектам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 22:54
Россия отказалась участвовать в конференции по Венесуэле без венесуэльцев
30 июля 2019, 16:24
"Такой биомусор не любят даже американцы": В соцсетях напомнили предателям Родины об их бесславной участи
31 июля 2019, 11:54
"Чемодан - вокзал - Россия" или смерть: Замгенпрокурора Украины потребовал "большей жесткости" в Донбассе
31 июля 2019, 11:54
Потянет ли Украина Россию в "средневековье"? Онищенко назвал три главные угрозы соседям Незалежной
30 июля 2019, 22:54
"Напоминает библейскую притчу": Захарова оценила идею властей Украины отрыть канал пропаганды на русском языке
30 июля 2019, 17:39
Суд арестовал Гудкова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации митинга
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2019, 08:24
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
24 июля 2019, 17:24
Датские газовые игры. "Северный поток 2" ставят в очередь
25 июля 2019, 19:24
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
24 июля 2019, 17:24
ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.