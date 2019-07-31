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"Полиция мысли уже здесь": Русских дипломатов забанили в Twitter за разоблачение "белых касок" в Сирии
31 июля 2019, 15:09 • 13 • Политика
Посольство России в ЮАР сообщило о том, что Twitter-аккаунт посольства в Сирии был внезапно забанен после того, как ранее российские военные разоблачили "работу" "белых касок" в САР. "Полиция мысли уже здесь", - так отреагировали российские дипломаты на блокировку аккаунта в соцсети.
Российские дипломаты внезапно оказались забанены в Twitter. Об этом сообщило посольство РФ в ЮАР, уточнив, что речь идет о посольстве России в Сирии.
"Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии", - уточнили дипломаты.
Выяснилось, что заблокирован аккаунт стал после того, как ранее российские военные разоблачили "работу" "белых касок" в САР. В частности, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской раскритиковал организацию за дезинформацию, которую она распространяет из Идлиба.
Он также отметил, что целью террористов в этом регионе Сирии была дискредитация действий российской стороны. Для этого как раз "белые каски" и снимали видео о том, что ВКС России якобы бьют в Идлибе по гражданским объектам.
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