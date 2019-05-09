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"Полицейские-избиватели": Организатор альтернативного "Бессмертного полка" в Киеве прокомментировала свое задержание

09 мая 2019, 21:09  •  155 • В мире
Сегодня в Киеве была задержана организатор акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" Елена Бережная, которая является альтернативой российского "Бессмертного полка". Женщина сообщила, что украинские силовики не церемонились в методах задержания, назвав их "полицейскими-избивателями". Она также отметила, что во избежание подобного не надевала на себя ничего, хотя бы напоминающего о Георгиевской ленте.
Елену Бережную задержали сегодня в Киеве перед началом шествия людей, участвующих в альтернативном "Бессмертном полку". Первоначально в ряде СМИ (к примеру, "Вечерняя Москва") сообщали, что это связано с тем, что на женщине была футболка в цветах георгиевской ленточки. Именно так объясняли прессе представители МВД Украины.
Как известно, этот символ является в Украине запрещенным – так, сегодня до 14:00 в отношении 13 лиц, использовавших "запретную" символику Дня Победы, были составлены административные материалы. Информацию о задержании Бережной подтверждал глава киевской полиции Андрей Крищенко. Он добавил, что активистку забрали от станции метро "Арсенальная".
"Ее отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы", - заявил журналистам Крищенко. Сорвать акцию, как бы то ни было, не удалось: шествие состоялось, от станции метро "Арсенальная" участники акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!" прошли до парка Славы и возложили множество цветов к Вечному огню.
По данным издания "Независимая пресса", в прошлом году Бережную также задерживали украинские полицейские во время мероприятия, проводимого в честь Дня Победы. Сегодня ее отпустили сразу после того, как составили административный протокол. Вскоре активистка выразила свою позицию на своей странице в Фейсбуке.
"Друзья ! Мое сегодняшнее задержание полицейскими - избивателями не связано с никакой Георгиевской лентой! Я была одета в чёрный свитер и джинсы! Как соорганизатор акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", я с единомышленниками приехала в 7 часов 50 минут, предъявила паспорт и прошла проверку через пункт пропуска - цветы , сумка и пакеты с водой, стаканчиками и бутербродами для Ветеранов!
Общалась с руководством нацполиции Киева по пропуску музыкантов оркестра и баяниста! Затем меня окружило более десяти полицейских , которые потащили к машине, применяя насилие! Там мне не могли ответить в течение двух пояснить, почему я задержана ! Один из сотрудников пояснил, что для выяснения личности", - написала Бережная.

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