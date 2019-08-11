"Полицейские-беспилотники": Захарова ответила на план Киева "деоккупировать" Донбасс

По ее словам, подобные заявления Киева вызывают лишь разочарование, демонстрируя отсутствие готовности к позитивным сценариям мирного урегулирования в Донбассе. "А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры", - констатировала она.

В 2014 году Киев официально отказался от социальной поддержки жителей, находящихся в зоне конфликта в Донбассе. Указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко было прекращено обслуживание банковских счетов граждан.

Кроме того, к 2015 году власти Украины прекратили перечисление бюджетных выплат, банковского обслуживания и пассажирских перевозок по железной дороге в сторону неподконтрольной Киеву части Донбасса.