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"Полицейские-беспилотники": Захарова ответила на план Киева "деоккупировать" Донбасс

11 августа 2019, 17:39  •  141 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook заявление Нацполиции Украины о подготовке почти 800 полицейских для "восстановления государственного суверенитета" над территориями народных республик Донбасса. "Полицейские-беспилотники?" - предположила она.
По ее словам, подобные заявления Киева вызывают лишь разочарование, демонстрируя отсутствие готовности к позитивным сценариям мирного урегулирования в Донбассе. "А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры", - констатировала она.
В 2014 году Киев официально отказался от социальной поддержки жителей, находящихся в зоне конфликта в Донбассе. Указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко было прекращено обслуживание банковских счетов граждан.
Кроме того, к 2015 году власти Украины прекратили перечисление бюджетных выплат, банковского обслуживания и пассажирских перевозок по железной дороге в сторону неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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