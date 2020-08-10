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"Политика одна должна быть": Лукашенко выступил с заявлением после предварительных итогов выборов
10 августа 2020, 14:35 • 147 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением после оглашения предварительных итогов выборов. "Политика одна должна быть", - сказал он, назвав основу самой политики.
По данным ЦИК Белоруссии, на выборах президента Белоруссии предварительно побеждает Лукашенко с более чем 80% голосов.
"За него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, или 80,23%", - сказала на брифинге глава комиссии Лидия Ермошина.
При этом стало известно, что Лукашенко впервые выступил с заявлением после выборов.
"Политика одна должна быть - люди", - сказал он в ходе посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".
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