"Политика одна должна быть": Лукашенко выступил с заявлением после предварительных итогов выборов

По данным ЦИК Белоруссии, на выборах президента Белоруссии предварительно побеждает Лукашенко с более чем 80% голосов.

"За него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, или 80,23%", - сказала на брифинге глава комиссии Лидия Ермошина.

При этом стало известно, что Лукашенко впервые выступил с заявлением после выборов.

"Политика одна должна быть - люди", - сказал он в ходе посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".