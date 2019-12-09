"Политического акта" не будет: Зеленского ждёт жёсткая позиция России. Сатановский назвал возможный "максимум" Киева

Сегодня в Париже пройдёт саммит "нормандской четвёрки". Главная тема - урегулирование ситуации в Донбассе. Появилась информация о том, что состоится и встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Но уже после общего саммита. По предварительным данным, встреча запланирована на 21:40.

"Встреча Путина с Зеленским пройдёт после завершения саммита в "нормандском формате", - подтвердили в Кремле. - Её длительность будет зависеть от лидеров".

Основная цель двусторонней встречи, как ожидается, - обсуждение реализации Минских соглашений.

Источник "Коммерсанта" в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, уточнил, что Россия заняла жёсткую позицию по поводу последовательности выполнения Минских соглашений.

"Для них эта встреча - политический акт, - отметил собеседник издания. - Для нас - рабочая".

Источник добавил также: если в Минских договорённостях указано, что выборы должны быть досрочными, "значит, их нельзя совместить с очередными".

"Никто не будет ничего пересматривать", - пояснил собеседник.

Особый статус

Ранее, напомним, украинские власти заявили, что готовы обсудить особый статус для Донбасса. Власти страны согласны на конституционную реформу, которую должны были провести по Минским соглашениям. Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заметил, что особый статус не будет означать автономии или федерации.

Речь идёт о дополнительных полномочиях для местного руководства. При этом Ермак подчеркнул, что окончательно судьба Донбасса решится именно после встречи "нормандской четвёрки" в Париже. Тогда президент Украины сможет вынести этот вопрос в Верховную раду. Во многом решение теперь зависит от встречи в "нормандском формате", пояснил его помощник.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что во многом развитие событий будет зависеть от Украины. А первый президент Украины Леонид Кравчук дал наставления Зеленскому, как вести себя с Путиным. Кравчук посоветовал ему сохранять "мужество, волю и смелость заявить об интересах" украинского народа.

Сам же Зеленский сравнил предстоящий диалог с Россией с бегом. Если не обсудить ситуацию в Донбассе с русскими, то получится "бег по беговой дорожке": движение без продвижения вперёд.

Собеседник "Коммерсанта" же уверен, что планы Киева на пересмотр или редактирование "Минска" никто не будет реализовывать.

Мнение эксперта

Политолог Евгений Сатановский у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч", комментируя предстоящий саммит в "нормандском формате" заявил, что эти переговоры "обречены на провал изначально", и назвал максимум, на который способен Киев.

"Прекращение огня - максимум, который от них можно ждать, - уверен эксперт. - И то... Россия в этом конфликте активной стороной, в отличие от Сирии, не была".