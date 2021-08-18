"Политическое мошенничество": в Госдуме предложили штрафы для депутатов за невыполненные обещания

Действующий депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести уголовную ответственность для парламентариев, которые не выполняют предвыборные обещания. Он назвал такие ситуации политическим мошенничеством и призвал наказывать за это принудительными работами.

Депутаты нового созыва Госдумы рассмотрят поправки в УК России, касающиеся их самих. Действующий парламентарий Олег Нилов предложил наказывать за невыполненные предвыборные обещания. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на самого политика.

Депутат призвал ввести уголовную ответственность для тех, кто занимает выборные должности. Нилов считает, что за невыполненные обещания можно штрафовать на 300 тысяч рублей или вообще отправлять на принудительные работы сроком до года. Плюс к этому таким депутатам можно запретить занимать определенные должности в течение трех лет.

"Уголовная статья хоть и жесткая, но если люди занимаются политическим мошенничеством, то наказывать их надо строго", — цитирует издание Олега Нилова.

Он пояснил, что к ответственности надо привлекать за конкретные невыполненные обещания — например, проголосовать против какого-нибудь законопроекта. А если обещание неопределенное (к примеру, "сделаю жизнь лучше"), то в этом случае уголовного преследования быть не должно.

Чтобы доказать невыполненные обещания, парламентарий предложил обязать кандидатов в депутаты и партии публиковать предвыборные программы в средствах массовой информации. По мнению Нилова, это можно сделать не позже, чем за 10 дней до дня выборов.