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"Политический спектакль ради пересмотра итогов выборов": Белый дом объявил незаконным импичмент Трампа
09 октября 2019, 15:24 • 48 • В мире
Процедура импичмента, которую инициировали против Трампа демократы в Нижней палате Конгресса, не просто предвзята, но и незаконна, а также лишена элементарной "видимости объективности". Об этом заявили в Белом доме, назвав саму процедуру импичмента "политическим театром, цель которого - пересмотр итогов президентских выборов 2016 года".
"Недействительным" назвал "расследование по импичменту юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. В письме, которое он направил в адрес лидеров Демократической партии в нижней палате, говорится, что само так называемое "расследование" по своей сути является "попыткой пересмотреть итоги выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года". Помимо этого, демократы еще раз продемонстрировали свою "политическую стратегию", которой они придерживаются со дня инаугурации Дональда Трампа.
В связи с вышеперечисленным Белый дом оказывается сотрудничать с расследованием по вопросу импичмента Трампа. Это подтвердил в своем письме Чиполлоне.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм также опубликовала письменное заявление в адрес лидеров демократического большинства в нижней палате, в котором отметила тот факт, что расследование против Трампа не только не имеет законных оснований, но и лишено "видимости объективности и даже самых элементарных гарантий надлежащего судопроизводства".
Пресс-секретарь добавила также, что инициаторы этой процедуры нарушили "и гражданские свободы, и принцип разделения властей", угрожая представителям исполнительной власти наказанием, когда те лишь отстаивают свои "конституционные права и прерогативы".
В то же время, как сообщил журналистам неназванный высокопоставленный чиновник из Белого дома, демократы нижней палаты Конгресса не позволяют республиканцам участвовать в расследовании, которое проводится в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Чиновник отметил, что такие действия "беспрецедентны и нарушают сами основы этого процесса.
При этом, напомнил представитель Белого дома, во время предыдущих процедур импичмента в отношении Ричарда Никсона и Билла Клинтона меньшинству в Палате представителей позволяли на равных участвовать в расследовании.
Таким образом, подчеркнул чиновник, расследование в отношении Трампа стало однобоким и односторонним.
Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод Палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.
О начале процедуры сообщила спикер Палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате Конгресса демократы обладают большинством голосов.
Как сообщали Nation News, Сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не может отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампа в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.
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