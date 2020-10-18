"Политический Нострадамус" готовит Россию к деноминации: "Один ноль на купюрах может исчезнуть"

Профессор Валерий Соловей, прозванный "политическим Нострадамусом" за точные прогнозы, сделал новое предсказание относительно российской валюты. По его словам, один ноль на рублёвых купюрах может исчезнуть.

В послужном списке эксперта - удачное предсказание победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году, а также событий 2020 года: весь год будет полон больших потрясений, особенно для России.

Валерий Соловей предупреждает, что главные трудности ещё впереди. В ближайшие месяцы экономическая ситуация может резко ухудшиться. Эксперт отметил, что российские власти уже подготовили "спасительные решения". Финансовые чиновники только ждут отмашки от высшего руководства.

Профессор пояснил, что речь идёт о способах наполнения бюджета. В качестве одного из них рассматривается девальвация рубля. Другими словами, снижение стоимости национальной валюты.

"А потом можно и деноминировать национальную валюту. У нас один ноль на купюрах может исчезнуть при этом. И наши с вами зарплаты будут похожи на советские", - сказал Валерий Соловей в интервью "КП".

По его словам, всё было подготовлено к этому ещё весной. Просто в действительности это решение не экономическое, а политическое. Поэтому власти пока не торопятся его принимать.