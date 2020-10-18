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"Политический Нострадамус" готовит Россию к деноминации: "Один ноль на купюрах может исчезнуть"
18 октября 2020, 19:45 • 139 • Политика
Точно предсказавший победу Трампа и чёрный 2020 год "политический Нострадамус" спрогнозировал будущее рубля. "Один ноль на купюрах может исчезнуть", - предупредил он.
Профессор Валерий Соловей, прозванный "политическим Нострадамусом" за точные прогнозы, сделал новое предсказание относительно российской валюты. По его словам, один ноль на рублёвых купюрах может исчезнуть.
В послужном списке эксперта - удачное предсказание победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году, а также событий 2020 года: весь год будет полон больших потрясений, особенно для России.
Валерий Соловей предупреждает, что главные трудности ещё впереди. В ближайшие месяцы экономическая ситуация может резко ухудшиться. Эксперт отметил, что российские власти уже подготовили "спасительные решения". Финансовые чиновники только ждут отмашки от высшего руководства.
Профессор пояснил, что речь идёт о способах наполнения бюджета. В качестве одного из них рассматривается девальвация рубля. Другими словами, снижение стоимости национальной валюты.
По его словам, всё было подготовлено к этому ещё весной. Просто в действительности это решение не экономическое, а политическое. Поэтому власти пока не торопятся его принимать.
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