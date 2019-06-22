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"Политический идиотизм правящей партии": В Грузии ответили Рамзану Кадырову на его слова о происках Запада

22 июня 2019, 21:39  •  127 • Политика
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзев ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что беспорядки в стране – следствие происков Запада. По мнению этого эксперта, американская сторона в этом вопросе совершенно ни при чем: "То, что произошло – это политический идиотизм правящей партии "Грузинская мечта".
Ранее Кадыров в своём Telegram-кaнaле оценил протесты антироссийской направленности, прошедшие в Грузии. Среди прочего он заметил, что в последние годы политики этой страны придерживаются прозападных взглядов, и желают посеять вражду между РФ и Грузией.
Однако Мамрадзе в интервью НСН принялся возражать Кадырову. Он заявил, что имеет тесный контакт с западными политиками, и уверен – происходящее сейчас в стране совершенно не устраивает Запад. Он обвинил в происходящем правящую ныне партию. Дескать, она проводит очень недальновидную политику.
"Нацисты Саакашвили (те самые негодяи, для которых "патриотизм" - последнее убежище) воспользовались этим", - считает политолог. Он отметил, что Грузия всегда проявляет для туристов из России гостеприимство и обе стороны имеют достаточно мудрости, чтобы не участвовать в "играх политиканов".

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