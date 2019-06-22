"Политический идиотизм правящей партии": В Грузии ответили Рамзану Кадырову на его слова о происках Запада

Ранее Кадыров в своём Telegram-кaнaле оценил протесты антироссийской направленности, прошедшие в Грузии. Среди прочего он заметил, что в последние годы политики этой страны придерживаются прозападных взглядов, и желают посеять вражду между РФ и Грузией.

Однако Мамрадзе в интервью НСН принялся возражать Кадырову. Он заявил, что имеет тесный контакт с западными политиками, и уверен – происходящее сейчас в стране совершенно не устраивает Запад. Он обвинил в происходящем правящую ныне партию. Дескать, она проводит очень недальновидную политику.

"Нацисты Саакашвили (те самые негодяи, для которых "патриотизм" - последнее убежище) воспользовались этим", - считает политолог. Он отметил, что Грузия всегда проявляет для туристов из России гостеприимство и обе стороны имеют достаточно мудрости, чтобы не участвовать в "играх политиканов".