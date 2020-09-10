Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Главная / Политика

"Политические игры гиены Европы": За чей счёт Польша организует белорусский банкет

10 сентября 2020, 00:20  •  99 • Политика
Польша мечтает отхватить себе запад Белоруссии, считает белорусский политолог Андрей Сыч. Эксперт рассказал, за чей счёт Польша организует белорусский банкет.
Политолог обратил внимание на то, что Польша уже заявила о планах представить экономический план по "поддержке белорусского народа". Это соотносится с более ранними заявлениями Варшавы о готовности принять всех белорусских диссидентов, а также создать более благоприятные условия для студентов и преподавателей из соседней страны.
По словам Сыча, геополитические амбиции Польши, которая возомнила себя лидером Восточной Европы, плохо вяжутся с реальностью. В действительности своё благополучие страна купила за деньги Евросоюза. И за них же готова оплачивать белорусский "банкет".
Совершенно очевидно, что экономика Польши не позволяет реализовать данные планы самостоятельно. В своих геополитических играх "гиена Европы" активно пользуется поддержкой США и Евросоюза, - пояснил политолог в разговоре с Федеральным агентством новостей.
Эксперт добавил, что попытка усилить влияние на белорусов через миграционную политику уже хорошо себя зарекомендовала. В качестве примера он привёл белорусский протестный город Гродно, который находится на границе с Польшей, где с недавнего времени стали появляться польские флаги.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разговорах, которые ходят о Польше и её роли в белорусском майдане. Считается, что Варшава планирует присоединить к себе Гродненскую область Белоруссии, воспользовавшись политическим кризисом в республике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 22:30
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине на "арест" 65 самолётов
09 сентября 2020, 22:30
"Дипломатический провал": Зеленскому припомнили невыполненные обещания Путину
09 сентября 2020, 22:30
Как "няшный" Мишустин выручил даму: Галантный поступок премьера попал на видео
09 сентября 2020, 22:30
Новое столкновение над Чёрным морем: Су-27 вновь прогнал разведчика США от границ России
09 сентября 2020, 22:30
Вся надежда на Белоусова? Силуанов и Решетников не ответили на главный вопрос по бюджету - эксперт
09 сентября 2020, 22:30
В Киеве увидели признаки сближения России и Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 22:30
Наращивать влияние России в интернет-пространстве!
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикци...
10 сентября 2020, 00:20
Здоровье Байдена подорвали "русские хакеры"? России приписали новый вид &qu...
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 09:05
"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
04 сентября 2020, 23:20
Литве предложили вернуть Белоруссии два города
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
06 сентября 2020, 07:25
Украина тайно закупила восемь российских ВСУ для транспортных Ан-124 «Руслан»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.