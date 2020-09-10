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"Политические игры гиены Европы": За чей счёт Польша организует белорусский банкет
10 сентября 2020, 00:20 • 99 • Политика
Польша мечтает отхватить себе запад Белоруссии, считает белорусский политолог Андрей Сыч. Эксперт рассказал, за чей счёт Польша организует белорусский банкет.
Политолог обратил внимание на то, что Польша уже заявила о планах представить экономический план по "поддержке белорусского народа". Это соотносится с более ранними заявлениями Варшавы о готовности принять всех белорусских диссидентов, а также создать более благоприятные условия для студентов и преподавателей из соседней страны.
По словам Сыча, геополитические амбиции Польши, которая возомнила себя лидером Восточной Европы, плохо вяжутся с реальностью. В действительности своё благополучие страна купила за деньги Евросоюза. И за них же готова оплачивать белорусский "банкет".
Эксперт добавил, что попытка усилить влияние на белорусов через миграционную политику уже хорошо себя зарекомендовала. В качестве примера он привёл белорусский протестный город Гродно, который находится на границе с Польшей, где с недавнего времени стали появляться польские флаги.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разговорах, которые ходят о Польше и её роли в белорусском майдане. Считается, что Варшава планирует присоединить к себе Гродненскую область Белоруссии, воспользовавшись политическим кризисом в республике.
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