"Политические игры гиены Европы": За чей счёт Польша организует белорусский банкет

Политолог обратил внимание на то, что Польша уже заявила о планах представить экономический план по "поддержке белорусского народа". Это соотносится с более ранними заявлениями Варшавы о готовности принять всех белорусских диссидентов, а также создать более благоприятные условия для студентов и преподавателей из соседней страны.

По словам Сыча, геополитические амбиции Польши, которая возомнила себя лидером Восточной Европы, плохо вяжутся с реальностью. В действительности своё благополучие страна купила за деньги Евросоюза. И за них же готова оплачивать белорусский "банкет".

Совершенно очевидно, что экономика Польши не позволяет реализовать данные планы самостоятельно. В своих геополитических играх "гиена Европы" активно пользуется поддержкой США и Евросоюза, - пояснил политолог в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Эксперт добавил, что попытка усилить влияние на белорусов через миграционную политику уже хорошо себя зарекомендовала. В качестве примера он привёл белорусский протестный город Гродно, который находится на границе с Польшей, где с недавнего времени стали появляться польские флаги.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разговорах, которые ходят о Польше и её роли в белорусском майдане. Считается, что Варшава планирует присоединить к себе Гродненскую область Белоруссии, воспользовавшись политическим кризисом в республике.