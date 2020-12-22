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"Политическая дурь": На Украине предложили узаконить водную блокаду Крыма

22 декабря 2020, 13:40  •  92 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внёс на рассмотрение законопроект, узаконивающий водную блокаду Крыма. Документ касается запрета на возобновление водоснабжения по Северо-Крымскому каналу. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал этот проект закона "политической дурью" и преступлением, за которое придётся ответить.
Киеву, похоже, мало самого факта водной блокады, которую Украина устроила Крыму, после того как в 2014 году полуостров решением большинства голосов местных жителей вернулся в состав России. В стане экс-президента Незалежной Петра Порошенко предложили фактически узаконить эту водную блокаду.
В частности, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внёс на рассмотрение законопроект о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу. Запрет, по предположению парламентария, должен продлиться до "восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и окружающими водами Чёрного и Азовского морей".
Вариантов того, как вернуть полуостров обратно, в Киеве предлагали множество. Россия же давно закрыла для себя вопрос принадлежности Крыма, о чём не раз было сказано на самых разных уровнях власти. Вплоть до президента Владимира Путина. Тем не менее своих попыток вернуть полуостров Незалежная не оставляет.
Гончаренко у себя на странице в Facebook отметил, что на полуострове "с каждым днём активизируется "водный кризис" и говорят о восстановлении водоснабжения со стороны Украины". Однако он уверен, что, мол, "питьевые и бытовые потребности населения могут быть полностью обеспечены собственными водными ресурсами". Депутат Рады почему-то убеждён, что больше воды в Крыму нужно не местным жителям, а "для обеспечения развития промышленности и военной базы".
"Очевидно, что водоснабжение Крыма приведёт к дальнейшей милитаризации региона и продолжению "ползучей оккупации" на море", - делает вывод парламентарий, известный своей русофобией.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал этот проект закона "политической дурью", которая характерна для ряда парламентариев действующей Верховной рады Украины. Однако фактическое узаконивание водной блокады Крыма рассматривается российским сенатором как преступление, за которое Киеву придётся ответить.
"Существование подобного законопроекта показывает политическую дурь, присущую нынешнему депутатскому корпусу Верховной рады Украины. Перекрытие подачи воды в Крым с международной точки зрения является преступлением, за которое придётся ответить", - зявил "РИА Новости" Цеков.
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