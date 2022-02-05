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"Политическая ангажированность": В России оценили реакцию представителя ОБСЕ на закрытие DW

05 февраля 2022, 03:45  •  74 • Политика
Ответные меры России по отношению к телеканалу Deutche Welle после запрета на вещание RT DE в Германии представитель ОБСЕ оценила, игнорируя первопричину таких действий
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру отреагировала на ситуацию вокруг корпункта немецкого телеканала Deutsche Welle в России, который был закрыт в ответ на запрет вещания RT DE в Германии. Рибейру призвала Россию изменить свою позицию, позволив немецким журналистам выполнять свою работу. При этом представитель ОБСЕ никак не прокомментировала то, что стало причиной ответной реакции МИД России – непосредственно запрет на вещание RT DE.
По мнению Рибейру, журналистов наказали и лишили возможности законно заниматься профессиональной деятельностью "только по политическим мотивам". В распространённом заявлении отмечается, что это идёт вразрез с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы средств массовой информации.
Заявление Рибейру вызвало негативную реакцию в постоянном представительстве России при ОБСЕ. На странице в Facebook было опубликовано сообщение, в котором было высказано возмущение её словами. В нём отмечается, что данное заявление демонстрирует "непрофессионализм и политическую ангажированность" в прочтении сложившейся ситуации вокруг двух телеканалов. В постпредстве подчеркнули, что Рибейру проигнорировала действия германских властей по отношению к RT DE, дав оценку только действиям со стороны России, которые были ответными.
Отметим, что, по данным "РИА Новости", если отношение к RT DE в Германии изменится в лучшую сторону, то и Россия ответит соответствующим образом. Об этом агентству сообщил источник в МИД России. Он также добавил, что на встрече с посетившей с визитом Москву главой немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок были озвучены варианты разрешения кризиса вокруг RT DE, однако в Берлине дали понять, что не намерены обсуждать данную тему.

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