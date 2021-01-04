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"Политбюро были просто мальчишками": Власть в США взяла "молодёжь" 60+. Полный список
04 января 2021, 18:50 • 37 • Политика
В соцсетях активно распространяется подборка из списка представителей новой власти США - "молодёжь", почти сплошь состоящая из стариков, самому младшему из которых 60 лет. Блогер Сергей Колясников иронично заметил, что на их фоне "Брежнев с его Политбюро были просто мальчишками".
После победы на выборах президента США Джо Байдена (действующий пока 45-й лидер Америки Дональд Трамп категорически её не признаёт, регулярно заявляя об откровенных вбросах за его соперника-демократа) появилась информация и о новых ключевых назначениях. Эксперты обратили внимание, что на многих стратегически важных постах стоят "старички", причём в самом прямом смысле этого слова.
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин сделал свою подборку американской политической "молодёжи" 60+, как иронично называют команду Байдена пользователи рунета. Она довольно быстро разошлась по соцсетям и вызвала массу шуток.
Блогер Сергей ("Zergulio") Колясников у себя в авторском Telegram-канале, комментируя этот список, не без сарказма отметил, что "Брежнев с его Политбюро были просто мальчишками".
Итак, в команде избранного президента США Джо Байдена, которому, к слову, уже исполнилось 78 лет, самому младшему участнику 60 лет. Это возраст министра внутренних дел Деб Хааланд.
Всего на год старше неё министр энергетики Дженнифер Гранхольм и секретарь внутренней безопасности Алехандро Майоркас (каждому по 61 году).
62 года исполнилось секретарю здравоохранения Ксавье Бессеру, по 67 лет министру обороны Ллойду Остину и секретарю казначейства Джанет Йеллен.
Министром жилищного строительства и городского развития стала 68-летняя Марсия Фадж, а послом США в ООН - 69-летняя Линда Томас-Гринфилд.
70-летний рубеж перешагнули министр сельского хозяйства Том Вилсак и специальный посланник президента США по климату Джон Керри (последнему так и вовсе уже 77 лет).
80-летняя Нэнси Пелоси переизбрана на должность спикера Палаты представителей США. А временным президентом Сената США стал 87-летний Чак Грассли.
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