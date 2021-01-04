"Политбюро были просто мальчишками": Власть в США взяла "молодёжь" 60+. Полный список

После победы на выборах президента США Джо Байдена (действующий пока 45-й лидер Америки Дональд Трамп категорически её не признаёт, регулярно заявляя об откровенных вбросах за его соперника-демократа) появилась информация и о новых ключевых назначениях. Эксперты обратили внимание, что на многих стратегически важных постах стоят "старички", причём в самом прямом смысле этого слова.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин сделал свою подборку американской политической "молодёжи" 60+, как иронично называют команду Байдена пользователи рунета. Она довольно быстро разошлась по соцсетям и вызвала массу шуток.

Блогер Сергей ("Zergulio") Колясников у себя в авторском Telegram-канале, комментируя этот список, не без сарказма отметил, что "Брежнев с его Политбюро были просто мальчишками".

Итак, в команде избранного президента США Джо Байдена, которому, к слову, уже исполнилось 78 лет, самому младшему участнику 60 лет. Это возраст министра внутренних дел Деб Хааланд.

Всего на год старше неё министр энергетики Дженнифер Гранхольм и секретарь внутренней безопасности Алехандро Майоркас (каждому по 61 году).

62 года исполнилось секретарю здравоохранения Ксавье Бессеру, по 67 лет министру обороны Ллойду Остину и секретарю казначейства Джанет Йеллен.

Министром жилищного строительства и городского развития стала 68-летняя Марсия Фадж, а послом США в ООН - 69-летняя Линда Томас-Гринфилд.

70-летний рубеж перешагнули министр сельского хозяйства Том Вилсак и специальный посланник президента США по климату Джон Керри (последнему так и вовсе уже 77 лет).

80-летняя Нэнси Пелоси переизбрана на должность спикера Палаты представителей США. А временным президентом Сената США стал 87-летний Чак Грассли.