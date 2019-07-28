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"Полируя имидж человека действия": Запад обвинил Россию в нарушениях на акции в Москве
28 июля 2019, 15:39 • 97 • Политика
Задержания в ходе несанкционированного митинга в Москве нарушили права на свободу слова и собраний, гарантированные Конституцией России, заявила пресс-секретарь верховного главы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич. "Полируя свой имидж человека действия, Путин провел субботу, ныряя на дно Финского залива на мини-подводной лодке, чтобы почтить память советской подводной лодки, затонувшей там во время Второй мировой войны", - пишет Reuters.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС, задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим последовали за серией рейдов против оппозиционных политиков". "В последние дни опять подрываются фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений, которые закреплены в российской Конституции", - указано в публикации.
"Мы ожидаем, что они будут защищены", - заявила Косьянчич. По ее словам, Евросоюз ждет, что Россия в ходе местных выборов в сентябре будет неуклонно соблюдать обязательства, гарантированные ее властями в рамках ОБСЕ и других международных организаций.
"Хотя рейтинг одобрения Путина по-прежнему высок - более 60 процентов, он стал ниже, чем был, из-за недовольства, вызванного падением доходов населения в течение многих лет. В прошлом году 66-летний бывший сотрудник разведки КГБ выиграл перевыборы и новый шестилетний срок до 2024 года", - пишет Reuters.
Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция оппозиции, участники которой потребовали зарегистрировать оппозиционных политиков кандидатами на выборы в Мосгордуму. По итогам акции полиция сообщила о задержании более тысячи человек.
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