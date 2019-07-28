"Полируя имидж человека действия": Запад обвинил Россию в нарушениях на акции в Москве

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС, задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим последовали за серией рейдов против оппозиционных политиков". "В последние дни опять подрываются фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений, которые закреплены в российской Конституции", - указано в публикации.

"Мы ожидаем, что они будут защищены", - заявила Косьянчич. По ее словам, Евросоюз ждет, что Россия в ходе местных выборов в сентябре будет неуклонно соблюдать обязательства, гарантированные ее властями в рамках ОБСЕ и других международных организаций.

"Хотя рейтинг одобрения Путина по-прежнему высок - более 60 процентов, он стал ниже, чем был, из-за недовольства, вызванного падением доходов населения в течение многих лет. В прошлом году 66-летний бывший сотрудник разведки КГБ выиграл перевыборы и новый шестилетний срок до 2024 года", - пишет Reuters.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция оппозиции, участники которой потребовали зарегистрировать оппозиционных политиков кандидатами на выборы в Мосгордуму. По итогам акции полиция сообщила о задержании более тысячи человек.