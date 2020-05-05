"Полетят головы": Когда Путин устроит чистку чиновников? Прогноз экономиста

О том, что после эпидемии коронавируса в России могут быть кадровые перестановки в регионах, ранее уже предполагали эксперты. Не исключил "чиновнопад" и известный экономист Михаил Хазин.

Во время интернет-конференции он высказал предположение о том, когда именно президент России Владимир Путин может устроить чистку чиновников. По мнению эксперта, первую показательную чистку глава государства может провести до своего заявления в мае.

"Как только она произойдёт, все исполнители всё поймут, - сделал прогноз Хазин. - Сейчас начнётся "чиновнопад".

Экономист полагает, что это, скорее всего, случится уже "после майских праздников". "Полетят головы", - уверен эксперт.

Ранее, напомним, политолог Марат Баширов "посочувствовал" губернаторам во время пандемии коронавируса. Эксперт заявил, что местная власть оказалась в самой сложной ситуации. Именно губернаторы будут отвечать перед федеральной властью за эпидемиологическую ситуацию в регионе.

"Самые несчастные в этой ситуации - это, конечно, губернаторы. Не мэры и иные главы ОМСУ, а именно губернаторы, которые находятся в вертикали федеральной исполнительной власти", - заявил Баширов у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик".

Политолог считает, что впервые с них будут спрашивать не за текущее исполнение задач или реализацию нацпроектов, а за управление регионами в сложной экстренной ситуации, "приближенной к гуманитарной катастрофе, да ещё и с элементами биологической атаки".

"По этим показателям: смертность, состояние экономики и бюджетов, протестные акции и общее снижение рейтингов власти в регионах в июле - сентябре и будут оценивать губернаторов и кого-то будут казнить, а кого-то награждать", - подытожил Марат Баширов.