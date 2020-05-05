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"Полетят головы": Когда Путин устроит чистку чиновников? Прогноз экономиста

05 мая 2020, 12:10  •  74 • Политика
Известный экономист Михаил Хазин считает, что в конце мая президент Владимир Путин должен провести первую показательную чистку чиновников. "Начнётся "чиновнопад", - спрогнозировал эксперт. - Полетят головы".
О том, что после эпидемии коронавируса в России могут быть кадровые перестановки в регионах, ранее уже предполагали эксперты. Не исключил "чиновнопад" и известный экономист Михаил Хазин.
Во время интернет-конференции он высказал предположение о том, когда именно президент России Владимир Путин может устроить чистку чиновников. По мнению эксперта, первую показательную чистку глава государства может провести до своего заявления в мае.
"Как только она произойдёт, все исполнители всё поймут, - сделал прогноз Хазин. - Сейчас начнётся "чиновнопад".
Экономист полагает, что это, скорее всего, случится уже "после майских праздников". "Полетят головы", - уверен эксперт.
Ранее, напомним, политолог Марат Баширов "посочувствовал" губернаторам во время пандемии коронавируса. Эксперт заявил, что местная власть оказалась в самой сложной ситуации. Именно губернаторы будут отвечать перед федеральной властью за эпидемиологическую ситуацию в регионе.
"Самые несчастные в этой ситуации - это, конечно, губернаторы. Не мэры и иные главы ОМСУ, а именно губернаторы, которые находятся в вертикали федеральной исполнительной власти", - заявил Баширов у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик".
Политолог считает, что впервые с них будут спрашивать не за текущее исполнение задач или реализацию нацпроектов, а за управление регионами в сложной экстренной ситуации, "приближенной к гуманитарной катастрофе, да ещё и с элементами биологической атаки".
"По этим показателям: смертность, состояние экономики и бюджетов, протестные акции и общее снижение рейтингов власти в регионах в июле - сентябре и будут оценивать губернаторов и кого-то будут казнить, а кого-то награждать", - подытожил Марат Баширов.

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