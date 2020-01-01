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"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
01 января 2020, 17:09 • 95 • Политика
Политолог Евгений Сатановский, рассуждая о самых важных событиях уходящего 2019 года, в беседе с Царьградом признался, что неожиданной лично для него стала поставка российского С-400 в Турцию. Эксперт назвал это "абсолютно уникальной ситуацией", отметив, что "полагал, американцы додавят Эрдогана".
Не только открытие железнодорожной части Крымского моста, по мнению политолога Евгения Сатановского, можно назвать одним из значимых событий уходящего 2019 года. Неожиданной лично для него стала поставка российских ЗРК С-400 "Триумф" Турции.
"Я вполне искренне полагал, что американцы додавят Эрдогана, и никакой поставки в последний момент не будет, - отметил собеседник Царьграда. - Нет, она произошла".
По мнению политолога, эта сделка между Москвой и Турцией - "очень любопытная и абсолютно уникальная ситуация".
В то же время Сатановский предупредил об особенностях Анкары. По мнению эксперта, "Турция - это чрезвычайно тяжёлый партнёр, что называется, вязкий и переменчивый".
Напомним, что сам контракт на поставку комплексов С-400 для Турции на 2,5 миллиарда долларов подписан в декабре позапрошлого года. Многие политологи были уверены, что Турция действует так, чтобы лишний раз "показать Штатам" зубы и напугать их. Мол, как только турецко-американские противоречия сгладятся, то Эрдоган под почти благовидным предлогом откажется от исполнения контракта с Москвой. Но Анкара продемонстрировала твёрдость своих намерений.
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