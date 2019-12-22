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"Пол-Европы умирает от благодарности США": Пушков тонко поддел американского посла за санкции против "Северного потока - 2"

22 декабря 2019, 23:09  •  118 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление посла США в Германии о санкциях по газопроводу "Северный поток - 2", тонко поддел американца, напомнив, что "хорошо смеётся тот, кто смеётся последним". "Пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против "Северного потока - 2", - чуть перефразировал Пушков посла. - Он забыл упомянуть другую половину".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на следующий, 2020-й финансовый год. Документ в том числе обязывает Вашингтон ввести санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл посчитал, что новые рестрикции были приняты якобы в интересах Европы. В интервью газете Bild он сообщил, что Европарламент, Еврокомиссия, а также 15 европейских стран "выразили обеспокоенность в связи с проектом". Правда, перечислять всех не стал, но добавил, что от них, мол, слышали о том, что ждут от США поддержки их усилиям.
"Поэтому санкции - это очень проевропейское решение", - заявил Гренелл, уточнив, что рестрикции были точными и целенаправленными.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя в Twitter прокомментировал это заявление американского дипломата.
"Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против "Северного потока - 2", - чуть перефразировал слова посла российский сенатор. И напомнил, что тот "забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе".
Резюмируя свои слова, Пушков тонко поддел американского посла, напомнив, что "хорошо смеётся тот, кто смеётся последним".

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