"Пол-Европы умирает от благодарности США": Пушков тонко поддел американского посла за санкции против "Северного потока - 2"

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на следующий, 2020-й финансовый год. Документ в том числе обязывает Вашингтон ввести санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл посчитал, что новые рестрикции были приняты якобы в интересах Европы. В интервью газете Bild он сообщил, что Европарламент, Еврокомиссия, а также 15 европейских стран "выразили обеспокоенность в связи с проектом". Правда, перечислять всех не стал, но добавил, что от них, мол, слышали о том, что ждут от США поддержки их усилиям.

"Поэтому санкции - это очень проевропейское решение", - заявил Гренелл, уточнив, что рестрикции были точными и целенаправленными.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя в Twitter прокомментировал это заявление американского дипломата.

"Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против "Северного потока - 2", - чуть перефразировал слова посла российский сенатор. И напомнил, что тот "забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе".

Резюмируя свои слова, Пушков тонко поддел американского посла, напомнив, что "хорошо смеётся тот, кто смеётся последним".