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"Пол - X": Бельгия готовится принимать трансгендеров "с рождения"

17 ноября 2020, 00:15  •  91 • Политика
Власти Бельгии готовятся к тому, чтобы принимать трансгендеров "с рождения". Правительство страны хочет добавить "пол X" в свидетельство о рождении ребёнка.
Пока что данный документ позволяет зарегистрировать рождение ребёнка только в пределах двух гендеров - мужского и женского. Кабинет министров хочет исправить это положение, добавив графу для "неопределившихся". Для этого необходимо принять специальный закон и убедиться, что он соответствует решению Конституционного суда страны.
Министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн обещал урегулировать данный "чувствительный для общества" вопрос в самое ближайшее время. Отметим, что возможность документально "сменить пол" была у бельгийцев и раньше, но для этого им нужно предоставлять медицинские документы, подтверждающие проведение хирургической операции. Однако в 2018 году власти упростили процесс оформления трансгендеров. Теперь им достаточно просто направить заявление, в котором указать, что проситель ощущает несоответствие со своей физиологией. В то же время в свидетельстве о рождении до сих пор значатся лишь две графы - "М" и "Ж", пишет агентство Belga.
Ранее автор Царьграда Александр Чаусов обратил внимание, что ЛГБТ уже давно превратилось из общественного движения в политическое. Сегодня в Европе есть силы, которые подняли радужное знамя, отстаивая свои личные политические цели. По его словам, даже в России, общество которой известно своими консервативными взглядами, начинает поднимать голову "гей-лобби".

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