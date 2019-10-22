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"Покушение, убийство, революция...": Немецкий историк раскрыл Германии глаза на действия ЦРУ

22 октября 2019, 12:09  •  60 • Политика
Немецкий историк Филлип Кассерт объяснил в интервью Der Spiegel, почему ЦРУ является хорошей организацией только в кино. "Действует в нарушение всех норм правового государства", - привел он конкретные примеры.
Историк Филлип Кассерт раскрыл глаза читателям немецких СМИ на многочисленные пороки ЦРУ. Интервью с ним опубликовал журнал Der Spiegel. По мнению немецкого историка, американская спецслужба является героической организацией только в голливудских фильмах.
Кассерт напомнил, что ЦРУ действует абсолютно вне рамок закона и за свою историю успело нарушить практически все нормы правового государства. Например, первое, что приходит на ум, - многочисленные покушения на жизнь главы Кубы Фиделя Кастро, а также убийство президента Чили Сальвадора Альенде и революция в Гватемале.
Также немецкий историк поведал читателям Der Spiegel, что ЦРУ систематически утаивает от парламента сведения о расходовании средств и цели, на которые они расходуются. Кроме того, по мнению Филлипа Кассерта, ЦРУ всегда служило и служит выполнению политической воли руководства страны, а не Конгрессу и Сенату. К тому же спецслужба выполняет заказы на уровне глобальной "суперсилы" для супердержавы.
В завершение историк вспомнил о совсем недавнем скандале, связанном с прослушкой агентами ЦРУ телефона канцлера Германии и других европейских лидеров. Об этом стало известно благодаря разоблачению Эдварда Сноудена, который теперь не может вернуться на родину в США, так как государство обвиняет его в госизмене.

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