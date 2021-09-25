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"Покушение, которого не было": Зеленского выдвинули на "Оскар"
25 сентября 2021, 18:15 • 194 • Политика
В Раде предложили выдвинуть Зеленского на "Оскар" после покушения на его помощника Шефира. "За лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было", - говорится в инициативе.
Президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на "Оскар" после истории с покушением на его помощника Сергея Шефира. Вопрос рассмотрели на заседании Верховной рады.
С инициативой о выдвижении украинского лидера на премию Американской киноакадемии выступил депутат и режиссёр Гео Лерос. По его мнению, президент Украины достоин награды в номинациях "лучший сценарий" и "спецэффекты".
- объявила замглавы парламента Елена Кондратюк.
Инициативу поддержали 35 парламентариев из 150 необходимых.
Напомним, что в среду, 22 сентября, неизвестные выпустили 10 пуль в машину первого помощника президента Сергея Шефира. Однако с самого начала история вызвала сомнения как на Украине, так и за её пределами. Многие припомнили инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, "воскресшего" буквально на следующий день.
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