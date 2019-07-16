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"Покушение готовила украинская группа": Вице-премьер Италии рассказал о пытавшихся убить его нацистах

16 июля 2019, 20:54  •  47 • Политика
Вице-премьер Италии заявил, что украинские нацисты готовили на него покушение, но были арестованы полицией вместе с оружием и нацистской символикой.
На вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини готовили покушение с использованием ракеты класса "воздух-воздух". Спецназ итальянской полиции накрыл участников нацистской группировки вместе крупным арсеналом оружия.
Правоохранителям удалось выйти на убийц благодаря тому, что один из участников группировки предварительно отправил угрозу в адрес министра. Она была передана соответствующим органам, которые подтвердили её серьёзность. В итоге вся группа была схвачена вместе с оружием.
"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", - прокомментировал ситуацию вице-премьер Италии.
Покушение готовила группа нацистов, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, сообщала ранее полиция Турина. У них нашли целый арсенал огнестрельного оружия, нацистскую символику, а также ракету класса "воздух-воздух".

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