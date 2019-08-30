"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "унизил" русскую водку

В минувший четверг Джон Болтон впервые приехал в Белоруссию. В Минске советник президента США по национальной безопасности провел переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД республики. За последние два десятилетия это был первый визит американского чиновника такого уровня в страну.

Стороны не смогли договориться по многим темам, как отметил сам Болтон, "многие проблемные вопросы так и не были решены". Однако под занавес визита Александр Лукашенко завалил Болтона подарками, среди прочего оказалась и белорусская водка "Президент"из родниковой воды, которая "лучше, чем русская", и к тому же "очень нравится" главе ООН ООН Антониу Гутеррешу.

"Это в магазине не продается - водка, белорусская, из нашей родниковой воды", - сказал Лукашенко. "Лучше, чем русская водка?" - уточнил Болтон. "Да. Если понравится, мы вам передадим еще. Главам государств я обычно дарю... Когда покушали - рюмочку можете выпить, это полезно", - заверил белорусский президент.

При этом Лукашенко добавил, что такая водка производится в очень ограниченном количество и "только для подарков". Кроме водки президент Белоруссии подарил Болтону белорусские шоколадные сладости без сахара, эксклюзивный набор шоколада, а также альбом "Наследство Белоруссии".

"Когда сядете в самолет, можете есть. Это без сахара и консервантов, поэтому надо съесть за 10 дней, не позднее", - предупредил Лукашенко.

Также белорусский президент передал презенты Дональду Трампу и первой леди США. Своему американскому коллеге Лукашенко презентовал кортик, а для Меланьи Трамп были выбраны изделия из белорусского льна - скатерть с салфетками. Кадры беседы показал в четверг белорусский телеканал ОНТ.