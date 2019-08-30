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"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "унизил" русскую водку
30 августа 2019, 06:54 • 196 • В мире
Президент Александр Лукашенко перед отъездом Джона Болтона из Минска просто завалил советника американского президента самыми разными подарками. Болтону, помимо шоколадных наборов, была преподнесена бутылка белорусской водки, которая, как заявил Лукашенко, "лучше, чем русская". "Покушали – можно рюмочку выпить, это полезно", - посоветовал Лукашенко.
В минувший четверг Джон Болтон впервые приехал в Белоруссию. В Минске советник президента США по национальной безопасности провел переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД республики. За последние два десятилетия это был первый визит американского чиновника такого уровня в страну.
Стороны не смогли договориться по многим темам, как отметил сам Болтон, "многие проблемные вопросы так и не были решены". Однако под занавес визита Александр Лукашенко завалил Болтона подарками, среди прочего оказалась и белорусская водка "Президент"из родниковой воды, которая "лучше, чем русская", и к тому же "очень нравится" главе ООН ООН Антониу Гутеррешу.
При этом Лукашенко добавил, что такая водка производится в очень ограниченном количество и "только для подарков". Кроме водки президент Белоруссии подарил Болтону белорусские шоколадные сладости без сахара, эксклюзивный набор шоколада, а также альбом "Наследство Белоруссии".
Также белорусский президент передал презенты Дональду Трампу и первой леди США. Своему американскому коллеге Лукашенко презентовал кортик, а для Меланьи Трамп были выбраны изделия из белорусского льна - скатерть с салфетками. Кадры беседы показал в четверг белорусский телеканал ОНТ.
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